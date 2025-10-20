Lia Freitas recebe Medalha Hebert de Souza de Combate à Fome pela Alece

Foto: Samuel Setubal Primeira-dama, Lia Freitas (PT)

A primeira dama do Ceará, Lia Freitas, recebe nesta quarta-feira, 22, Medalha Hebert de Souza, concedida pela Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Em sessão solene para a entrega da honraria, às 9h no Plenário 13 de maio, Alece reconhece atuação de Lia no Programa Ceará Sem Fome.

Lia é presidente do Comitê Intersetorial de Governança do Programa Ceará Sem Fome, instituído como política pública estadual desde 2023. O programa já distribuiu mais de 50 milhões de refeições por meio de 1.300 cozinhas instaladas nos 184 municípios cearenses, e o Cartão Ceará Sem Fome, com repasse mensal de R$ 300, que beneficia quase 50 mil famílias.

No último ano, o programa também implementou o eixo +Qualificação e Renda, que busca promover autonomia financeira aos beneficiários por meio da formação profissional e incentivo ao empreendedorismo. Cerca de 20 mil pessoas já foram contempladas com cursos de qualificação.

“É um reconhecimento justo a uma mulher que tem dedicado seu trabalho e sua vida a combater a fome, a desigualdade e a exclusão social. Lia de Freitas representa o espírito solidário e transformador que move o povo cearense e honra o legado de Betinho, símbolo da luta pela cidadania no Brasil”, diz deputado estadual e autor da proposta, Marcos Sobreira (PSB).

Desde 2002, a Assembleia concede Medalha Herbert de Souza para instituições ou figuras de destaque no combate contra à fome e à miséria no Estado e no País. Medalha leva o nome do sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, símbolo nacional da cidadania e da solidariedade, que liderou o movimento Ação da Cidadania em 1993.



por Camila Maia - Especial para O POVO