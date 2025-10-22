"Ceará não tinha oposição tão forte há muitos anos"

Foto: FÁBIO LIMA Ciro Gomes, Roberto Cláudio e Tasso Jereissati no ato de filiação do ex-presidenciável ao PSDB

Um ponto de interrogação a menos para 2026: após meses de muita articulação, o ex-ministro Ciro Gomes enfim confirmou ontem filiação ao PSDB, em evento com ares de "palanque" para sua pré-candidatura a governador e presenças de peso da oposição. Entre as várias declarações do ato, uma das que mais chamou a atenção veio do ex-prefeito Roberto Cláudio. Ele próprio pré-candidato ao Abolição, RC negou qualquer problema com possível indicação de Ciro, destacando prioridade pela coesão da oposição. "É importante nós estarmos desprendidos de projetos pessoais. Cada um de nós tem um sonho, e sonhar é bom, mas o mais importante é ter uma oposição ampla. Fazia muito tempo, muitos ciclos eleitorais, que o Ceará não via uma oposição tão forte".

Embate

Para a oposição, a única situação eleitoral comparável seria em 2014, quando Camilo Santana (PT), à época aliado de Ciro, disputou contra Eunício Oliveira (MDB), na época com Tasso Jereissati (PSDB) e Capitão Wagner (União).

Inimigo

Com chances de vitória em 2026 ou não, é fato que lideranças presentes ontem no evento, como Ciro, RC, Tasso, Wagner e até André Fernandes (PL), todos mantiveram discurso parecido, de união contra um "inimigo comum".

Bastidores

Evento de ontem foi bastante desorganizado, com confusões na chegada e saída de "figurões". Entre quem acompanha, há sempre aquela suspeita de que o desarranjo é intencional, para dar sensação de "multidão" e "sucesso".

Ausências

Estavam presentes praticamente todos os parlamentares da oposição, com exceção da vereadora Priscila Costa (PL) e do deputado Carmelo Neto (PL). Priscila alegou agenda em SP, já Carmelo estava em "atividade de fiscalização".

Autoescolas

Trabalhadores da área de trânsito do Nordeste realizam nesta quinta-feira, 23, manifestações em diversos municípios da região contra projeto do governo Lula (PT) pelo fim da exigência de autoescola para a CNH.

Carreatas

Em Fortaleza, evento ocorre em modelo de carreata, que irá se concentrar na Arena Castelão às 8h e sair em direção à Alece. Setor defende propostas alternativas, como planos para reduzir o custo de emissão da CNH.

Foto: Érika Fonseca/CMFor - Fábio Lima Priscila Costa e Alcides Fernandes

Impasse sobre Senado continua

Se cresce a definição entre opositores por candidatura de Ciro Gomes a governador, permanece impasse sobre os nomes do bloco ao Senado. Ontem, havia quem defendesse indicação só de Alcides Fernandes (PL), embora Priscila Costa (PL) siga no páreo.

Zona Viva

O deputado Leo Suricate (Psol) protocolou na Alece projeto instituindo o Zona Viva como política permanente para a periferia de Fortaleza. Projeto piloto do programa funciona desde 2023 no Residencial José Euclides, no Jangurussu.

Violência

O Zona Viva oferta espaços de cultura, formação e tecnologia. Leo destaca a proposta como contraponto a ação de André Fernandes destinando emendas para a compra de fuzis. "O Estado precisa chegar antes da bala", diz.

Construção



Continua nesta quinta-feira, 23, na sede da Fiec, o XI Seminário Internacional sobre Construção Enxuta (Conenx) e o Inovacon Experience, parceria entre a UFC e o Instituto de Inovação da Indústria da Construção Civil. /// Nesta quinta, professores e empresas debaterão sustentabilidade e inovação em projetos.



