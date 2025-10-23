Câmara Municipal aprova diretrizes da Prefeitura de Fortaleza para 2026-2029

Foto: Érika Fonseca/CMFor Plenário da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor)

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) aprovou, em primeira discussão, na última quarta-feira , 22, o Plano Plurianual (PPA) para os próximos quatro anos. O documento orienta os gastos do Município com políticas públicas e prevê um orçamento de R$ 70,5 bilhões até 2029, destinado a áreas como Saúde, Educação e Mobilidade Urbana.

O PPA foi elaborado com participação popular e das secretarias municipais, com mediação do Instituto de Pesquisa e Planejamento (Ipplan). Foram realizadas 35 oficinas de Planejamento Estratégico e 39 fóruns territoriais presenciais antes do envio ao Legislativo.

VEJA TAMBÉM | Deputados tentam reverter esvaziamento do orçamento do Dnocs

O projeto, enviado em setembro pelo prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), teve emendas aprovadas dos vereadores Aglaylson (PT) e Luciano Girão (PDT), além de uma subemenda supressiva apresentada pelas comissões. Também foi aprovada em comissão uma emenda substitutiva que altera a proposta original do vereador Julierme Sena (PL).

Entre as ações previstas estão pelos dispositivos estão: a instalação de um CRAS no bairro Siqueira, a construção da Praça Parque São José (Regional 10), de uma nova unidade básica de saúde no Vila Velha, do Mercado Popular do Bom Jardim, dos Faróis da Juventude do Vila Velha e do Parque São José, além do Centro Cultural do Pirambu.

Eixos do PPA 2026-2029

Com limites orçamentários e metas entre os anos de 2026 e 2029, novo PPA orienta maior volume de recursos para Saúde e Educação. Na Saúde, está previsto um aporte de R$ 19 bilhões, representando 27% do total. Área tem redução da fila de cirurgias e exames do SUS e ampliação do projeto Girassol como metas.

Para a Educação é almejado a ampliação do ensino integral, a construção de novas escolas e creches e a criação de espaços multiuso, como quadras, salas de vídeo e áreas de recreação. São destinados R$ 18,4 bilhões à categoria, cerca de 26% do total. Já os investimentos estão estimados em R$ 3,7 bilhões.

A plano ainda é setorizado em sete eixos principais: Acolhimento Inclusivo e Qualidade nos Serviços Municipais; Convivência Ambiental e Sustentável; Equidade Social e Territorial; Emprego e Renda; Patrimônio Cultural; Mobilidade Urbana e Acessibilidade; e Requalificação do Centro Urbano e Governança e Gestão Pública Compartilhada.

Os eixos de Equidade Social e Territorial e Acolhimento Inclusivo e Qualidade nos Serviços tiveram prioridade orçamentária. Ao todo, ambos possuem 70% do valor total do plano.

O texto foi aprovado em plenário junto com as emendas, em primeira discussão, e segue agora para a segunda votação, quando será novamente apreciado pelos vereadores. Após tramiação na CMFor, texto pode ser sancionado e publicado pelo Executivo Municipal.



Leia mais Líderes da oposição não concordam sobre candidaturas para o Senado

"Ceará não tinha oposição tão forte há muitos anos"

Ciro comenta 3º lugar na eleição em Sobral: "Doeu para caramba, mas juízo é pouco aqui" Sobre o assunto Líderes da oposição não concordam sobre candidaturas para o Senado

"Ceará não tinha oposição tão forte há muitos anos"

Ciro comenta 3º lugar na eleição em Sobral: "Doeu para caramba, mas juízo é pouco aqui"

por Camila Maia – Especial para O POVO