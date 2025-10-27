Logo O POVO+
Oposição se reúne com André Fernandes após filiação de Ciro no PSDB
Encontro ocorre nesta terça-feira, terá presença de deputados e vereadores e será a primeira reunião pública do grupo após ato de filiação de Ciro Gomes ao PSDB
A oposição ao governo Elmano Santana (PT) se reúne nesta terça-feira, 27, com o deputado federal e presidente do PL-CE, André Fernandes, na Assembleia Legislativa do Ceará. Encontro é a primeira reunião pública do grupo após ato de filiação de Ciro Gomes ao PSDB, na última quarta-feira, 22.

A participação de Fernandes será no “Café da Oposição”, que reunirá, além dos deputados estaduais, os vereadores de Fortaleza oposicionistas à gestão Evandro Leitão (PT). Reunião ocorre no gabinete do deputado estadual Antônio Henrique (PDT).

LEIA TAMBÉM: PSDB estava "pequeno" e cresce com volta de Ciro, diz líder de oposição

Segundo grupo, o encontro deve fortalecer o diálogo e a articulação entre as lideranças oposicionistas em torno dos principais temas de interesse do Ceará. Última vez que grupo esteve reunido foi durante filiação e posse do ex-governador Ciro Gomes no PSDB Ceará.

Evento reuniu lideranças como André Fernandes (PL), Tasso Jereissati (PSDB), Capitão Wagner (União) e Roberto Cláudio (sem partido). Ciro é cotado para concorrer ao Governo do Ceará em 2026 pelo bloco, mas decisão ainda não está concretizada.

Na ocasião, Fernandes reconheceu aproximação com o ex-pedetista mesmo com divergências."Não tenho dúvida de que não só eu, mas a maioria dos integrantes do PL tem sim algumas, algumas divergências com Ciro Gomes. Mas a gente precisa entender o momento. Hoje a gente está convergindo muito mais do que tendo divergência", disse.

 

por Camila Maia - Especial para O POVO

