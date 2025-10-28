Receita da Prefeitura de Fortaleza cresce 8,1% em primeiro orçamento do governo Evandro

Foto: Érika Fonseca/CMFor Plenário da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor)

A Prefeitura de Fortaleza enviou, nesta terça-feira, 28, à Câmara Municipal (CMFor), o Projeto de Lei Orçamentária Anual 2026 (PLOA 2026). O projeto é responsável por estimar as receitas e fixar as despesas municipais para o exercício financeiro de 2026.

Segundo mensagem do prefeito Evandro Leitão (PT), os recursos orçamentários previstos para 2026 totalizam R$ 15,991 bilhões, sendo R$ 9,779 bilhões correspondentes ao Orçamento Fiscal e R$ 6,211 bilhões ao Orçamento da Seguridade Social. Montante estabelece as bases para a execução das políticas públicas e ações prioritárias do Município.

No ano passado, último orçamento da gestão José Sarto (PDT) ficou estimativa de receitas no patamar de R$ 14,7 bilhões. Ou seja, nova LOA representa crescimento de 8,1% na estimativa de receitas da Prefeitura de Fortaleza.

LEIA MAIS: Câmara Municipal aprova diretrizes da Prefeitura de Fortaleza para 2026-2029

O Projeto de Lei nº 0672/2025 agora segue para análise das comissões da Câmara Municipal de Fortaleza. Após discussão e votação no Legislativo, lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2026, orientando a execução orçamentária do município ao longo do exercício.

Conforme proposta, o orçamento foi elaborado com base em premissas macroeconômicas realistas e prioriza o equilíbrio entre receitas e despesas. Proposta também visa dar continuidade às políticas estratégicas alinhadas ao Plano Fortaleza 2040, que orienta o desenvolvimento sustentável e inclusivo da cidade.

O PLOA 2026 também incorpora novas ações orçamentárias ao Plano Plurianual (PPA) 2026–2029. Conforme gestão, a construção do PPA passou por planejamento participativo, com a realização de 39 Fóruns Territoriais presenciais e uma plataforma virtual de participação popular para ajustes de metas, indicadores e limites orçamentários das ações municipais dos próximos quatro anos.

Pontos principais do PLOA 2026:

Receita total estimada: R$ 15.991.418.235,00



Orçamento Fiscal: R$ 9.779.974.931,00



Orçamento da Seguridade Social: R$ 6.211.443.304,00



Receitas Correntes: R$ 15,157 bilhões



Receitas de Capital: R$ 768 milhões



Deduções da Receita Corrente: R$ 828 milhões



Receitas Intraorçamentárias: R$ 894 milhões



Leia mais Presidente de comissão diz que Câmara tem "legitimidade" para alterar Plano Diretor

"É o que está todo mundo pedindo", diz André Fernandes sobre Ciro candidato no Ceará

Saída de Sarto foi "desrespeitosa" com o PDT, diz presidente da sigla em Fortaleza Sobre o assunto Presidente de comissão diz que Câmara tem "legitimidade" para alterar Plano Diretor

"É o que está todo mundo pedindo", diz André Fernandes sobre Ciro candidato no Ceará

Saída de Sarto foi "desrespeitosa" com o PDT, diz presidente da sigla em Fortaleza

por Camila Maia - Especial para O POVO