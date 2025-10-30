Deputado pastor condena pedido "diabólico" de André Fernandes por aplauso a mortos no RJ

Foto: Júniro Pio/Alece Deputado Apóstolo Luiz Henrique costuma ter embates na Assembleia com o pai de André, Alcides Fernandes (PL)

O deputado estadual Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos) fez duro discurso nesta quinta-feira, 30, na Alece em repúdio ao pedido do deputado federal André Fernandes (PL) por “moção de aplauso” a 121 mortos em operação policial no Rio de Janeiro.

“Como já foi dado um minuto de silêncio aos quatro policiais militares e civis ali no Rio de Janeiro, eu gostaria de pedir que essa casa fizesse neste exato momento um minuto de aplauso para os mais de 100 bandidos assassinados no Rio de Janeiro. Então eu peço um minuto de aplausos para que esse número possa chegar a 200, 300, e quantos sejam necessário”, disse Fernandes na quarta-feira, 29, sendo aplaudido por diversos deputados.

A iniciativa, no entanto, foi condenada na sessão da Alece desta quinta por Luiz Henrique, que apontou “imaturidade ou má-fé” na fala. “Eu sou cristão, não posso desejar mal para ninguém, quem tenta você para desejar o mal é o diabo”, diz. “Aí dizem ‘ah, mas era bandido’. Mas a mãe era crente. A esposa era evangélica. Não respeita o luto?”, diz.

O deputado cita ainda relatos de uma mulher que foi baleada enquanto tomava banho, e outra alvejada enquanto fazia academia. "Eram bandidas, essas senhoras?", questionou, destacando a existência de projetos sociais em Fortaleza que buscam levar cultura de paz para bairros de Fortaleza.

“É óbvio que a polícia não vai enfrentar o tráfico com flores, vão armados, e em um embate pode ser que aconteçam mortes. Mas celebrar a morte? Você (Fernandes) tem essa ideia no seu coração de ser machão, de pegar o fuzil, de dizer ‘sou o cara, que mata’, mas não faça isso não (...) como pastor vou orar para que você se converta, para que você conheça o amor de Jesus Cristo, para que você conheça o poder do perdão”, continua o deputado.

“Quem aplaude morte é o inferno, e quem aplaude a vida é o evangelho. E ele diz ‘e que morram mais’. Mais seres humanos? Mais homens, que infelizmente podem estar dominados pelo pecado, mas nós cristãos sabemos que há poder no sangue de Jesus. Porque se não, o sangue foi derramado em vão. O sangue que foi para resgatar o bandido da cruz, que se arrependeu no último momento da vida”, concluiu o deputado.

