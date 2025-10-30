"Decisão da Conferência da Cidade precisa ser respeitada", diz Gabriel Biologia

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 21-10-2025:Entrevista com Gabriel Biologia sobre a Floresta do Aeroporto. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

O vereador Gabriel Biologia (Psol) defendeu nesta quinta-feira, 30, que a Câmara Municipal de Fortaleza mantenha no novo Plano Diretor um texto fiel ao que foi deliberado e aprovado pela Conferência da Cidade, realizada no último fim de semana.

Concluído durante o evento, o projeto do novo Plano chegou ao Legislativo nesta quarta-feira. Em diversos pontos, o texto-base aprovado na Conferência acabou garantindo mais proteção ambiental inclusive que a minuta prévia feita pela Prefeitura de Fortaleza.

LEIA TAMBÉM: Vereadores enxergam "oportunidade" em impasse e clima acirra no Legislativo



“Sem dúvida a decisão da Conferência da Cidade precisa ser respeitada. É o processo mais participativo, o ápice do debate. O Plano Diretor é Plano Diretor Participativo de Fortaleza. Então, claro que não faz sentido a Câmara Municipal derrubar algo que foi votado pelos delegados eleitos pela população”, destaca o parlamentar.

Leia mais Deputado pastor condena pedido "diabólico" de André Fernandes por aplauso a mortos no RJ

Líder de Evandro confirma relatoria do Plano Diretor: "Harmonia entre economia e ambiente"

Servidores fazem manifestação no Paço por anuênios e contra reforma administrativa Sobre o assunto Deputado pastor condena pedido "diabólico" de André Fernandes por aplauso a mortos no RJ

Líder de Evandro confirma relatoria do Plano Diretor: "Harmonia entre economia e ambiente"

Servidores fazem manifestação no Paço por anuênios e contra reforma administrativa

Um dos pontos fortalecidos pelo texto da Conferência foi a proteção ambiental prevista para a Floresta do Aeroporto, área prevista para receber obra do centro logístico da Fraport. Na minuta da Prefeitura, área era dividida entre Zonas de Proteção Ambiental (ZPA) e Zonas de Uso Sustentável (ZUS), que permitiriam o desenvolvimento do projeto.

Texto votado no último fim de semana, no entanto, é mais restritivo, prevendo toda a área como ZPAs. O tema, no entanto, é visto como de interesse do Governo do Estado e deve ser dos pontos mais debatidos entre vereadores durante a tramitação do projeto.

“Se houver esse diálogo, espero que seja para manter tudo que foi definido na Convenção. Acredito que houve alguns posicionamentos errados por parte do governador em relação à Floresta do Aeroporto, ao desmatamento que ocorreu, mas acredito que ele já deve ter compreendido a situação e que não vai mais seguir nessa linha errada”, afirma Gabriel. (colaborou Camila Maia - Especial para O POVO)

