Cidade da Criança ultrapassa 70 mil visitantes em dois meses

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
A Prefeitura de Fortaleza constatou mais de 70 mil visitantes na Cidade da Criança, parque no Centro da Capital, nos últimos dois meses após reabertura. Número de visitas passou a ser contabilizado a partir do dia de entrega da requalificação, 10 de agosto (Dia dos Pais) até outubro do mesmo ano.
Antes da reabertura, a Cidade das Crianças ficou fechada por um mês para as devidas requalificações. Espaço reúne ambientes lúdicos e pedagógicos, que estimulam o brincar livre, a curiosidade, o raciocínio lógico, a autonomia, a criatividade e a convivência.
O equipamento integra o programa Infância Viva, lançado no Plano Fortaleza Inclusiva pela gestão do prefeito Evandro Leitão (PT), em julho de 2025. O Infância Viva é uma das oito vertentes para enfrentamento de vulnerabilidades sociais do programa.
A Cidade das Crianças é aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h e das 17h às 19h. Parque tem horários diferentes aos sábados, domingos e feriados, das 7h às 19h. Já as visitas das unidades escolares municipais acontecem às terças e quintas-feiras, com mediação das equipes escolares e técnicas da Educação Infantil, e das escolas particulares, às quartas-feiras.
Aos domingos pela manhã, das 8h às 12h, ocorrem as programações especiais, com atividades lúdicas e musicais para o público geral. Agendamentos podem ser feitos diretamente com a gestão do parque, via WhatsApp pelo: (85) 9 9105-7484.
por Camila Maia - Especial para O POVO
