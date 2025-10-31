Logo O POVO+
PDT elege novas diretorias com Mauro e Adail nas vices estadual e municipal
Evento vai reconduzir o deputado André Figueiredo (PDT) e o ex-vereador Iraguassú Filho (PDT) para os comandos estadual e municipal do partido.
Adail Júnior e Mauro Filho ficarão com presidências municipal e estadual do partido, respectivamente (Foto: Aurélio Alves/O POVO e Daniel Galber/Especial para O Povo)
O PDT realiza neste sábado, 1º, convenção em Fortaleza que irá eleger os novos dirigentes do partido no Ceará e na Capital. O evento ocorre na Academia do Professor Darcy Ribeiro, no Centro, e vai confirmar recondução do deputado André Figueiredo (PDT) e do ex-vereador Iraguassú Filho (PDT) para os comandos estadual e municipal do partido.

A novidade ficará por conta das vices das duas diretorias, que serão exercidas pelo deputado Mauro Filho (PDT) no campo estadual e pelo vereador Adail Júnior (PDT) na municipal. Os dois atuam na defesa de governos do PT nos Legislativos federal e municipal.

Eleição tenta marcar novo momento de coesão interna no PDT, após períodos marcados por tensões entre integrantes do partido nas eleições de 2022 e 2024 no Ceará. Duas disputas foram marcadas por rachas internos e disputa entre pedetistas sobre rumos da sigla.

