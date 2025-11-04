Deputado "saúda" apoio de Moses ao PT: "Não podemos fechar a porta"

Foto: JÚLIO CAESAR Acrisio Sena toma posse como deputado estadual no próximo dia 13 de março

O deputado estadual Acrísio Sena (PT) “saudou” o deputado federal Moses Rodrigues (União) após parlamentar reafirmar apoio ao governo Elmano de Freitas (PT) para 2026. Moses integra a nova federação União Progressista que pode adotar postura de oposição no Estado.

“Eu acho que a fala do deputado Moses para nós merece ser saudada e que se União Brasil vier a compor a nossa base, para nós seria importantíssimo”, avaliou Acrísio em entrevista nesta terça-feira, 4. Parlamentar diz que indefinição sobre o futuro da federação “é um problema interno do União Brasil”.

“Há uma disputa sobre o comando. Eu saúdo os deputados do União Brasil que queiram vir se aliar, unificar com o nosso projeto e acho que esse problema, do ponto de vista de onde eles vão se posicionar, eles têm que definir. Não é um problema nosso do Partido Trabalhador”, confirma petista.

Em evento de entregas do Governo, no município de Itapipoca, o deputado federal Moses Rodrigues (União) reafirmou que irá apoiar candidatura de reeleição de Elmano de Freitas (PT) ao Governo do Ceará. O deputado é cotado para concorrer ao Senado Federal pela base governista no próximo pleito.

“Nós do União Brasil, e também do PP, estamos aí numa federação que tem aí uma divisão, uma ala que quer ficar na oposição. Mas tenha certeza, governador, que eu, a deputada Fernanda Pessoa, o deputado AJ Albuquerque, estaremos lhe apoiando para a reeleição. Porque nós reconhecemos o trabalho que Vossa Excelência tem feito pelo Estado”, disse Moses em ato na segunda-feira, 3.

“Independente da posição do partido, nós estaremos marchando juntos pela sua pré-campanha à reeleição e, no futuro pela sua campanha de reeleição, porque tenho certeza de que é o melhor para o Estado do Ceará”, continua.

Com histórico na oposição, alinhamento recebe críticas por bloco contrário ao governo. Segundo oposicionistas, Moses é ex-apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Nem sempre o arco de aliança que está dentro dos governos estaduais obedece uma dinâmica nacional. Isso faz parte das realidades regionais. Quem tem que fazer uma avaliação de hoje tá migrando para apoiar um projeto do PT, não somos nós. Nós não podemos fechar a porta para quem queira ver apoiar o projeto que tá em curso no estado do Ceará”, argumenta deputado Acrísio Sena.



