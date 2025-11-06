Câmara celebra 56 anos do Restaurante Zena, no Centro de Fortaleza

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
A Câmara Municipal de Fortaleza celebrou na última quarta-feira, 5, os 56 anos de fundação do Restaurante Zena, em sessão solene. O estabelecimento é um dos mais tradicionais do Centro da Capital, fundado ainda em 1969 pela Dona Adai, mãe de Zenilda Lopes Bezerra, a Zena.
Localizado na Rua Meton de Alencar, 549, no Centro de Fortaleza, o lugar tornou-se referência da gastronomia local e ponto de encontro de diferentes públicos. Entre trabalhadores e turistas a artistas e intelectuais, clientes são atraídos pela comida, atendimento caloroso e pelos preços justos.
O estabelecimento já ganhou espaço em programas nacionais, como Mais Você e Estrelas, e recebeu prêmios de guias gastronômicos, entre eles Veja Fortaleza, Sabores da Cidade, Fartura e Comida di Buteco. Entre os ambientes mais conhecidos do estabelecimento estão o “Salão da Velha Guarda”, o “Salão Central” e o “Cantinho da Xica”.
Cerimônia em comemoração às mais de cinco décadas de história ocorreu no Plenário Fausto Arruda, com a presença da proprietária do restaurante, além de parentes, amigos, funcionários e clientes, em solicitação feita pelo vereador Dr. Vicente (PT). Ex-proprietária Francisca Nascimento dos Santos (In Memoriam) foi representada pelo filho, Jean Lopes Bezerra.
por Camila Maia - Especial para O POVO
