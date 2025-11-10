RC diz chegar "devagarzinho" na presidência do União Fortaleza, mas deve seguir como oposição

Foto: Camila Maia/Especial para O POVO Roberto Cláudio foi recebido na Câmara Municipal de Fortaleza por parlamentares da oposição

Prestes a ocupar direção do União Brasil Fortaleza, o ex- prefeito Roberto Cláudio não deve impor que correligionários deixem cargos na gestão Evandro Leitão (PT) imediatamente. Em coletiva na Câmara Municipal nesta segunda-feira, 10, o ex-gestor afirmou estar “chegando devagarzinho” no partido, mas adiantou postura de oposição do grupo.

“Eu tô chegando agora, pessoal. A gente tem que chegar devagarzinho, pedindo licença. Então, eu tô ainda chegando, nem formalmente estou como presidente, ainda essa semana deve formalizar a presidência do diretório municipal. Vamos conversar”, diz RC

Em âmbito municipal, o vereador licenciado Márcio Martins (União), secretário da Regional II, e o vereador Renê Pessoa (União) são aliados do prefeito Evandro. Federação União Progressista também é alvo das investidas da base governista estadual e federal para compor a aliança partidária para 2026; lideranças locais, como o presidente estadual Capitão Wagner, no entanto, rejeitam a possibilidade.

Mesmo sem medida imediata, Roberto Cláudio confirma que União Fortaleza integrará a oposição. “Vamos conversar para tentar também construir esse entendimento, mas certamente que a posição política da União Brasil aqui em Fortaleza é uma posição política de oposição ao atual prefeito. E olha, essa coisa de conviver com a pluralidade dentro do partido, isso é natural”, classifica o ex-prefeito.

Os deputados federais Moses Rodrigues (União) e Fernanda pessoa (União), correligionários de RC, já sinalizaram apoio ao governador Elmano de Freitas (PT) independentemente da situação partidária. O ex-prefeito espera que a conversa para definir posição do partido aconteça “no momento correto”. RC também destaca não ter “problema nenhum” com os dois parlamentares federais que compõe a base governista pela agremiação.

Reunido com a oposição municipal, ex-prefeito ainda continuou com crítica aos governos petistas: “A impressão que tenho é que o Governo tá morrendo de medo dessa barreira, desse suposto poder, com prefeitos desses deputados, ser estourado antes da hora e é o tempo todo criando narrativa uma atrás da outra”, argumenta.



Roberto Cláudio participou do "Café da Oposição" nesta segunda-feira, 10, juntamente aos vereadores Julierme Sena (PL), Priscila Costa (PL), Inspetor Alberto (PL), Marcelo Mendes (PL), Jorge Pinheiro (PSDB), Soldado Noelio (União) e Pedro Matos (Avante).

por Camila Maia - Especial para O POVO