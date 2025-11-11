Alece faz um minuto de silêncio por mortes de Roberto Macêdo e Osvaldo Araújo

Foto: José Leomar/Divulgação/Alece Homenagens foram aprovadas pelo plenário da Casa nesta terça-feira

O plenário da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) prestou nesta terça-feira, 11, um minuto de silêncio em homenagens póstumas ao empresário Roberto Macêdo, ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), e ao ex-superintendente do jornal O POVO, Osvaldo Euclides de Araújo.

Homenagens ocorreram a pedido do primeiro-secretário da Alece, De Assis Diniz (PT). Osvaldo Araújo faleceu na manhã desta segunda-feira, 10, aos 70 anos de idade. Osvaldo trabalhou por mais de 20 anos no O POVO, iniciando por volta da década de 1980. Na empresa, exerceu cargos de direção financeira, comercial e superintendência até 1998.

Sandra Machado, que foi sua companheira por cerca de duas décadas e com o qual mantinha amizade, conta que ele enxergava o jornal como um espaço onde se dava a possibilidade de "estabelecer um debate democrático e de transparência".

Já Roberto Macêdo, que faleceu nesta terça-feira, 11, aos 81 anos, presidia o Conselho de Administração do grupo J. Macêdo e era considerado um dos maiores industriais do Ceará. Ex-presidente da Fiec, ele também tinha atuação na área socioambiental, integrando conselhos de entidades como a Associação Caatinga.

“O Ceará perde hoje um de seus maiores empreendedores, um homem que dedicou sua vida ao nosso Estado e à valorização do trabalho, da ética e da responsabilidade social. Dr. Roberto Macêdo deixa um exemplo de visão e compromisso com o desenvolvimento humano e econômico do Ceará”, destacou no plenário o deputado Queiroz Filho (PDT).

