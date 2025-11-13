Vereador de Fortaleza denuncia projetos de data centers na COP30

Foto: AURÉLIO ALVES/O POVO O vereador Gabriel Aguiar (Psol)

O vereador Gabriel Biologia participa nos próximos dias da COP30 e da Cúpula dos Povos, em Belém, no Pará, abordando entre as pautas novo data center previsto para o município de Caucaia. Em entrevista nesta quarta-feira, 12, vereador disse estar levando cartaz contrário ao novo empreendimento e condenou os prejuízos ambientais das estruturas.

“Caucaia sempre foi um palco para o debate climático e dos povos indígenas Tapebá e Anacé que existe na cidade por conta da termelétrica, as duas, a gás e carvão, e agora com debate das datas centers, que até uma semana atrás era um data center e agora já sabemos que são vários a serem construídos na Caucaia”, aponta Aguiar.

Parlamentar ressalta o consumo de recursos naturais necessários para a instalação e manutenção do empreendimento. “São estruturas que praticamente não geram emprego, não geram oportunidade, sobrecarregam o município, principalmente com consumo de água e de energia. O consumo de energia de um data center supera de praticamente todas as cidades aqui do Ceará. Então é o equivalente a milhões de pessoas por interesses privados de alguma empresa estrangeira”, diz.

Atualmente, o município tem planos de implementação de um novo data center e de uma linha de transmissão no Porto do Pecém, projeto da empresa Casa dos Ventos em parceria com a ByteDance, dona do TikTok, com investimento estimado em R$ 50 bilhões.

A Prefeitura de Caucaia projeta a geração de até 15 mil empregos com o novo setor tecnológico. A iniciativa, contudo, enfrenta críticas de comunidades tradicionais e indígenas da etnia Anacé, que apresentaram denúncia ao Ministério Público.



por Camila Maia - Especial para O POVO