Caucaia busca investimentos para novo data center em convenção na China

Foto: Julio Caesar ￼PROJETO de data center prevê a conexão de 300 megawatts (MW) na primeira etapa

O secretário de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico de Caucaia, Machidovel Trigueiro Filho, cumpre agenda na China nesta semana com foco em ampliar a infraestrutura digital do município e atrair novos investimentos para a instalação de data centers na região.

Representando também a Universidade Federal do Ceará (UFC), como vice-diretor da Faculdade de Direito (Fadir), Machidovel participa da Canton Fair, considerada a maior feira de importação e exportação da China, realizada semestralmente em Guangzhou. No evento, ele debate o tema “Aplicações de IA e IoT na Gestão Pública e Privada” e busca consolidar futuras parcerias acadêmicas entre a UFC e universidades chinesas.



LEIA MAIS | Caucaia: Instalação de Data Center pretende gerar 15 mil empregos no município

A feira, criada em 1957, é uma das principais vitrines mundiais de produtos e soluções tecnológicas. Esta edição ocorre de 15 a 21 de outubro.

A agenda do secretário também inclui participação na Feira Internacional de Produtos e Serviços dos Países de Língua Portuguesa (C-PLPEX), em Macau, onde será debatedor da mesa “O Direito Digital no Brasil e as Perspectivas de Mudanças frente ao Avanço da Inteligência Artificial”. O encontro pretende ainda firmar programas de pesquisa conjunta e intercâmbio entre universidades de Xangai e a UFC.



Caucaia e o avanço dos data centers



Segundo Machidovel, os eventos acontecem em paralelo a reuniões com duas empresas interessadas em instalar data centers em Caucaia, além de companhias de infraestrutura tecnológica envolvidas na implantação de cabos submarinos.



“Eu vou ter reunião com essas empresas da China, já tive reunião com essas empresas italianas, mas agora com empresas que querem instalar novos data centers em Caucaia”, diz. “São duas reuniões que eu vou ter, a de infraestrutura é com pessoal que coloca fibra ótica, que vai ligar, por exemplo, os cabos submarinos”, explica Machidovel.



Atualmente, o município tem planos de implementação de um novo data center e de uma linha de transmissão no Porto do Pecém, projeto da empresa Casa dos Ventos em parceria com a ByteDance, dona do TikTok, com investimento estimado em R$ 50 bilhões. A Prefeitura de Caucaia projeta a geração de até 15 mil empregos com o novo setor tecnológico.



VEJA TAMBÉM | Obras do Data Center do TikTok começam em seis meses, diz Silveira

O empreendimento, contudo, enfrenta críticas de comunidades tradicionais e indígenas da etnia Anacé, que apresentaram denúncia ao Ministério Público. Os moradores apontam riscos infraestruturais, como escassez de água e energia, diante da chegada das obras.

Machidovel ressalta que as reuniões na China não tratam do projeto já em andamento, que segue sob gestão local. O nome das novas empresas deve ser divulgado em momento “oportuno”.



Leia mais O rumo escolhido por Ciro Gomes para 2026

Ciro Gomes deve se filiar ao PSDB na próxima quarta-feira de olho em 2026

Deputado "crava" que Ciro se filiará ao PSDB ou União Brasil na próxima semana Sobre o assunto O rumo escolhido por Ciro Gomes para 2026

Ciro Gomes deve se filiar ao PSDB na próxima quarta-feira de olho em 2026

Deputado "crava" que Ciro se filiará ao PSDB ou União Brasil na próxima semana

por Camila Maia - Especial para O POVO