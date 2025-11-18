Evandro ironiza protesto da oposição no César Cals: "Deixaram Fortaleza aos frangalhos"

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO ￼PREFEITO Evandro Leitão

O prefeito Evandro Leitão (PT) ironizou nesta terça-feira, 18, protesto de deputados da oposição pela reabertura do Hospital César Cals, unidade no Centro de Fortaleza que foi fechada por tempo indeterminado após incêndio ocorrido na última semana.

A reivindicação foi feita por deputados estaduais pela manhã, com visita à unidade como parte do Café da Oposição, encontro semanal de opositores do governo Elmano de Freitas (PT) na Alece. Entre os presentes, estavam deputados apoiadores da antiga gestão José Sarto (PDT), o que foi objeto de críticas pelo atual prefeito.

“Se estivessem olhando para a população de Fortaleza mesmo, eles teriam feito essa reivindicação no início do ano lá no Instituto José Frota (IJF), o que o ex-gestor fez, como foi que ele entregou a saúde de Fortaleza para a população”, afirma Evandro, que acusa o grupo de apenas querer “pautar desgaste político” para o governo.

“Porque está se aproximando uma eleição, aí ficam fazendo isso. Eu lamento, porque os que estão fazendo esse tipo de manifestação são os mesmos que entregaram a saúde de Fortaleza aos frangalhos, faltando alimentação para pacientes e acompanhantes e com débitos milionários para os cofres da Prefeitura”, critica o prefeito.

“Poderiam cobrar o ex-prefeito sobre como estava o Gonzaguinha da Messejana, que estava no início do ano só com 30% do funcionamento”, conclui.

Grupo de deputados da oposição esteve no César Cals na manhã desta terça-feira, cobrando reativação do hospital após o incêndio registrado na unidade. Na ocasião, eles conversaram com responsáveis pela gestão do Hospital, fiscalizaram instalações do prédio e cobraram retorno dos atendimentos.

Coordenaram a visita deputados do PDT, como Cláudio Pinho, Queiroz Filho, Antônio Henrique e Lucinildo Filho. Estiveram também no local Dra. Silvana (PL), Felipe Mota (União) e Heitor Férrer (União). Desde a semana passada, o grupo cobra informações sobre licenças de funcionamento de outras unidades de saúde do Estado.

