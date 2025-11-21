Chagas Vieira e outros quatro nomes do jornalismo são homenageados pela Alece

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) entrega a Medalha Perboyre e Silva para cinco profissionais da Comunicação na próxima sexta-feira, 28, às 16 horas, incluindo o secretário da Casa Civil do Estado, Chagas Vieira. A honraria reconhece profissionais de destaque na imprensa nacional e cearense.
Além de Chagas, os jornalistas Heraldo Pereira, Giovana Teles, Nonato Albuquerque e Clara Guimarães recebem medalha. Instituída pela resolução 778/75, a Medalha Perboyre e Silva leva o nome de João Perboyre e Silva, jornalista que presidiu a Associação Cearense de Imprensa por 14 mandatos e foi responsável pela construção da “Casa do Jornalista”.
VEJA TAMBÉM | Evandro nega relação com "superemenda" do Plano Diretor: "Legislativo tem autonomia"
A honraria instituída em 1975 é oferecida para o jornalista que escrever o melhor trabalho sobre atividades parlamentares e que contribuir de forma relevante para o fortalecimento da comunicação no Ceará, conforme Alece.
Secretário da gestão Elmano de Freitas (PT), Chagas é graduado em Comunicação Social pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e pós-graduado em Telejornalismo pela Faculdade Católica do Ceará. Com visibilidade na apresentação do programa policial “Barra Pesada”, o jornalista também foi assessor especial de Comunicação do Governo do Ceará (2015–2020) e secretário da Casa Civil nas gestões de Camilo Santana (PT) e Izolda Cela (PSB).
por Camila Maia - Especial para O POVO
Política é imprevisível, mas um texto sobre política que conta o que você precisa saber, não. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.