Chagas Vieira e outros quatro nomes do jornalismo são homenageados pela Alece

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 08.09.25 - Na foto: Chagas Vieira, secretário da casa civil, em participação do programa Jogo Político no Grupo O POVO de Comunicação (Fco Fontenele/O POVO)

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) entrega a Medalha Perboyre e Silva para cinco profissionais da Comunicação na próxima sexta-feira, 28, às 16 horas, incluindo o secretário da Casa Civil do Estado, Chagas Vieira. A honraria reconhece profissionais de destaque na imprensa nacional e cearense.

Além de Chagas, os jornalistas Heraldo Pereira, Giovana Teles, Nonato Albuquerque e Clara Guimarães recebem medalha. Instituída pela resolução 778/75, a Medalha Perboyre e Silva leva o nome de João Perboyre e Silva, jornalista que presidiu a Associação Cearense de Imprensa por 14 mandatos e foi responsável pela construção da “Casa do Jornalista”.

A honraria instituída em 1975 é oferecida para o jornalista que escrever o melhor trabalho sobre atividades parlamentares e que contribuir de forma relevante para o fortalecimento da comunicação no Ceará, conforme Alece.

Secretário da gestão Elmano de Freitas (PT), Chagas é graduado em Comunicação Social pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e pós-graduado em Telejornalismo pela Faculdade Católica do Ceará. Com visibilidade na apresentação do programa policial “Barra Pesada”, o jornalista também foi assessor especial de Comunicação do Governo do Ceará (2015–2020) e secretário da Casa Civil nas gestões de Camilo Santana (PT) e Izolda Cela (PSB).



por Camila Maia - Especial para O POVO