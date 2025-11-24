Cearenses em "vigília" por Bolsonaro em Brasília

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
Apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) avaliam em Brasília quais serão as próximas mobilizações do grupo contra a prisão do ex-presidente, determinada no último sábado, 22, pelo ministro Alexandre de Moraes. No fim de semana, foram realizados apenas pequenos atos de apoio a Bolsonaro pelo País. Logo após a confirmação da prisão, o deputado federal André Fernandes (PL) e o deputado estadual Carmelo Neto (PL) comunicaram o cancelamento de suas agendas e viajaram a Brasília, onde participaram de vigília convocada por Flávio Bolsonaro (PL) em frente à residência de Bolsonaro. Carmelo também participou de manifestação de apoiadores do ex-presidente em frente à superintendência da Polícia Federal de Brasília, onde o ex-chefe do Executivo está preso.
Leia também: Prisão de Bolsonaro: "Perseguição" e "alma lavada"; veja repercussão entre políticos
Até a noite de ontem, principal aposta de bolsonaristas era de usar o "timing" da prisão para renovar pressão por votação da Anistia no Congresso. Vídeo em que Bolsonaro admite violação de tornozeleira, no entanto, dificulta os planos.
Secretário da Casa Civil, Chagas Vieira "provocou" Ciro Gomes (PSDB) e Roberto Cláudio (União), hoje em aproximação com bolsonaristas, sobre a prisão. Tão falantes no dia a dia, atacando a tudo e a todos, e ficam caladinhos agora?
Michelle Bolsonaro (PL) esteve no Ceará na sexta-feira, em evento fechado de apoio à pré-candidatura de Priscila Costa (PL) ao Senado. Ato público estava marcado para sábado, mas Michelle voltou a Brasília após prisão de Bolsonaro.
Maior novidade no encontro, no entanto, foram declarações abertas de apoio à pré-candidatura de Priscila não só de Michelle, mas também pela vereadora Bella Carmelo (PL) e pelo ex-deputado Capitão Wagner (União).
Ainda não existe, no entanto, consenso no PL sobre a definição da chapa do partido para o Senado em 2026. Atualmente, ala defende lançar apenas o deputado Alcides Fernandes (PL), pai de André Fernandes (PL), para a disputa.
O deputado federal José Guimarães (PT) mantém agenda de articulação de olho em confirmar candidatura ao Senado em 2026. No fim de semana, o petista reuniu 15 prefeitos em "mostra de força" para a disputa.
Alunos do Sesi Ceará embarcaram neste fim de semana para Singapura, onde ocorre a final da Olimpíada Mundial de Robótica. Eles disputam a final após conquistarem o primeiro lugar em duas categorias da etapa nacional da competição.
Movimentos sociais estão convocando para a manhã desta terça-feira, 25, nova manifestação contra o "emendão" apresentado por 43 vereadores ao Plano Diretor. Na semana passada, ato semelhante teve pouca adesão.
Chamada pelos movimentos de "Emendão da Destruição", a proposta voltará à pauta nesta semana e barra a criação de mais de 50 áreas verdes ou de interesse social, além de criar regra de transição extremamente flexível.
Morreu ontem, no Rio de Janeiro, o cearense Licínio Nunes de Miranda Filho, aos 88 anos. /// Natural de Quixadá, Licínio foi general de Exército e comandou o Comando Militar do Sudeste, unidade mais prestigiosa da Força, entre 1998 e 2002, além de missões de paz nos pós-guerra entre Peru e Equador em 1996.
Política é imprevisível, mas um texto sobre política que conta o que você precisa saber, não. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.