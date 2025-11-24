Cearenses em "vigília" por Bolsonaro em Brasília

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Deputado André Fernandes viajou para vigília a Bolsonaro

Apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) avaliam em Brasília quais serão as próximas mobilizações do grupo contra a prisão do ex-presidente, determinada no último sábado, 22, pelo ministro Alexandre de Moraes. No fim de semana, foram realizados apenas pequenos atos de apoio a Bolsonaro pelo País. Logo após a confirmação da prisão, o deputado federal André Fernandes (PL) e o deputado estadual Carmelo Neto (PL) comunicaram o cancelamento de suas agendas e viajaram a Brasília, onde participaram de vigília convocada por Flávio Bolsonaro (PL) em frente à residência de Bolsonaro. Carmelo também participou de manifestação de apoiadores do ex-presidente em frente à superintendência da Polícia Federal de Brasília, onde o ex-chefe do Executivo está preso.

Estratégia

Até a noite de ontem, principal aposta de bolsonaristas era de usar o "timing" da prisão para renovar pressão por votação da Anistia no Congresso. Vídeo em que Bolsonaro admite violação de tornozeleira, no entanto, dificulta os planos.

E aí?

Secretário da Casa Civil, Chagas Vieira "provocou" Ciro Gomes (PSDB) e Roberto Cláudio (União), hoje em aproximação com bolsonaristas, sobre a prisão. Tão falantes no dia a dia, atacando a tudo e a todos, e ficam caladinhos agora?

PL Mulher

Michelle Bolsonaro (PL) esteve no Ceará na sexta-feira, em evento fechado de apoio à pré-candidatura de Priscila Costa (PL) ao Senado. Ato público estava marcado para sábado, mas Michelle voltou a Brasília após prisão de Bolsonaro.

Alinhados

Maior novidade no encontro, no entanto, foram declarações abertas de apoio à pré-candidatura de Priscila não só de Michelle, mas também pela vereadora Bella Carmelo (PL) e pelo ex-deputado Capitão Wagner (União).

Racha

Ainda não existe, no entanto, consenso no PL sobre a definição da chapa do partido para o Senado em 2026. Atualmente, ala defende lançar apenas o deputado Alcides Fernandes (PL), pai de André Fernandes (PL), para a disputa.

Falando nisso

O deputado federal José Guimarães (PT) mantém agenda de articulação de olho em confirmar candidatura ao Senado em 2026. No fim de semana, o petista reuniu 15 prefeitos em "mostra de força" para a disputa.

Sesi Ceará em Singapura

Foto: Divulgação Sesi Alunos do Sesi viajam para Singapura

Alunos do Sesi Ceará embarcaram neste fim de semana para Singapura, onde ocorre a final da Olimpíada Mundial de Robótica. Eles disputam a final após conquistarem o primeiro lugar em duas categorias da etapa nacional da competição.

Plano Diretor

Movimentos sociais estão convocando para a manhã desta terça-feira, 25, nova manifestação contra o "emendão" apresentado por 43 vereadores ao Plano Diretor. Na semana passada, ato semelhante teve pouca adesão.

"Emendão não"

Chamada pelos movimentos de "Emendão da Destruição", a proposta voltará à pauta nesta semana e barra a criação de mais de 50 áreas verdes ou de interesse social, além de criar regra de transição extremamente flexível.

Horizontais_

Morreu ontem, no Rio de Janeiro, o cearense Licínio Nunes de Miranda Filho, aos 88 anos. /// Natural de Quixadá, Licínio foi general de Exército e comandou o Comando Militar do Sudeste, unidade mais prestigiosa da Força, entre 1998 e 2002, além de missões de paz nos pós-guerra entre Peru e Equador em 1996.