Plano terá "segundo emendão" com direito a benefícios para igrejas

Foto: Mariana Lopes/O POVO Comissão Especial do Plano Diretor

Com nova reunião agendada para a tarde de hoje, a Comissão Especial do Plano Diretor de Fortaleza pode concluir nesta quarta-feira, 26, fase de análise de emendas apresentadas ao texto final do projeto. Segundo a coluna apurou, deverão ser votadas duas propostas de alteração do Plano. A primeira delas é a "superemenda" apresentada na semana passada por 34 vereadores e que altera dezenas de pontos do projeto. Uma segunda proposta, no entanto, foi formada pelo relator do projeto, Bruno Mesquita (PSD), e reúne, em uma única emenda substitutiva, diversas das mais de 200 propostas apresentadas durante o processo de tramitação do Plano Diretor na Câmara. Desta forma, projeto terá "oficialmente" apenas duas emendas antes de seguir ao plenário.

Com vistas...

A unificação das emendas em duas únicas propostas foi confirmada por Mesquita em reunião da Comissão Especial realizada na tarde desta quarta-feira. Após a apresentação, foi feito pedido coletivo de vistas à matéria.

...ou sem

Até a noite desta terça-feira, vereadores ouvidos pela coluna afirmavam que ainda não tinham acesso a esse "segundo emendão". Mesmo assim, não poderá ser pedido novo pedido de vistas na reunião desta quarta-feira.

Igrejas

Vereadores, no entanto, confirmam que a nova proposta deve reunir emendas do vereador Jorge Pinheiro (PSDB) beneficiando templos religiosos. Entre elas, uma medida que isenta igrejas do pagamento de outorga onerosa.

Ocupação

Na manhã de ontem, um grupo de manifestantes realizou protesto contra alterações no Plano, com direito a vaias de integrantes da base de Evandro Leitão (PT). O grupo chegou a montar acampamento nos jardins da Câmara.

Xô, bets

Começou a tramitar na Câmara Municipal projeto do vereador Gardel Rolim (PDT) que proíbe a veiculação de propaganda e publicidade de jogos de apostas em Fortaleza, por qualquer meio de anúncio. Debate promete.

Arte

O FB Uni recebe até esta quinta-feira, 27, visitações para a exposição "Arte Viva", que reúne mais de cem obras, entre quadros e esculturas, de alunos dos cursos do Viva, programa de extensão em artes do FB Uni.

Idilvan Alencar, secretário da Educação de Fortaleza Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Spaece tem provas adiadas

Cerca de 40 escolas da rede municipal de Fortaleza tiveram provas do Spaece para alunos do 9º ano canceladas na manhã de ontem. Segundo o secretário da Educação, Idilvan Alencar, imprevisto ocorreu por ausência de aplicadores externos de provas, que são contratados pelo Governo do Estado.

Avaliação

"Das cerca de 170 escolas que têm 9º ano, mais ou menos 40 não tiveram a prova", diz. Idilvan esclarece que provas serão remarcadas para a próxima quinta-feira, 4 de dezembro, e que provas do turno da tarde foram mantidas.

Reunião

O cancelamento das provas foi comunicado a diretores de cerca de 40 escolas em reunião de emergência na manhã de ontem. O Spaece é uma prova estadual que faz o "diagnóstico" do nível de alunos da rede pública do Ceará.

Jazz, bossa e samba



A cantora Idilva Germano faz show quinta-feira, 27, às 19h30, no Sala restaurante Musical, com jazz, bossa e samba-canção. Com direção do maestro Luciano Franco, Idilva apresenta um panorama geral de seu repertório, incluindo canções dos discos "Urbanita" e "Quasar" e de outros projetos. Reservas pelo (85)99983 8893.



