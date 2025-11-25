Vice-líder de Evandro diz que ato contra emendão "não representa sociedade"

Foto: Divulgação/Érika Fonseca/CMFor Professor Enilson destacou que proposta conjunta de vereadores "valoriza" diversos segmentos da sociedade fortalezense

O vereador Professor Enilson (Cidadania), vice-líder do governo Evandro Leitão (PT) na Câmara Municipal, minimizou nesta terça-feira, 25, manifestação de cerca de 70 pessoas registrada pela manhã contra “emendão” de 34 vereadores ao Plano Diretor de Fortaleza.

“Houve uma manifestação. Uma manifestação, claro, bem saudável, mas que na realidade não representa o interesse da sociedade em si. Era um segmento popular, um segmento simpatizante daqueles que estão defendendo o contrário, no caso o Psol”, disse Enilson.

A fala ocorre em meio a um acampamento feito por manifestantes contrários ao emendão nos jardins do Legislativo. Na manhã desta terça-feira, 25, diversos manifestantes acompanharam sessão da Câmara Municipal das galerias da Casa, com direito a vaias contra a proposta, que traria consequências negativas para o meio ambiente.

Rebatendo a tese, o vereador destaca o texto do emendão como uma “coisa que valoriza realmente todos os segmentos de Fortaleza”. “Seja na questão econômica, na questão do desenvolvimento social e, claro, também no ponto de vista da preservação da natureza”.

Assinado na semana passada por 34 vereadores, o “emendão” faz uma série de alterações no texto aprovado no final de outubro pela Conferência da Cidade. Entre diversos outros pontos, o texto barra a criação de mais de 50 áreas verdes e de interesse social da cidade, além de liberar a construção de superprédios e a obra de um centro logístico no Aeroporto.

