André ganha "trinca" de Bolsonaros contra Michelle

Foto: Divulgação/Família Bolsonaro Flávio, Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro apoiaram deputado cearense após críticas de Michelle

O senador Flávio Bolsonaro (PL), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) saíram em defesa nesta segunda-feira, 1º, do deputado André Fernandes após embate ocorrido no último domingo entre o cearense e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL). Presente em ato de lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão (Novo) ao Governo do Ceará, Michelle fez críticas públicas a articulação tocada por Fernandes que, com aval de Jair Bolsonaro (PL), planeja apoiar Ciro Gomes (PSDB) na disputa pelo Palácio da Abolição. "Se precipitaram", disse Michelle. Após a fala, André convocou coletiva de imprensa e destacou que a aliança com Ciro leva em conta situação local do Ceará e tem aval do próprio Bolsonaro.

Trinca

Ontem, três filhos de Bolsonaro deram razão a Fernandes no embate. "A Michelle atropelou o próprio presidente Bolsonaro, que havia autorizado o movimento", disse Flávio Bolsonaro ao colega João Paulo Biage, do O POVO.

"Autoritária"

"A forma com que ela se dirigiu a ele, que talvez seja nossa maior liderança local, foi autoritária e constrangedora", continua Flávio. Depois, Carlos Bolsonaro compartilhou o texto do irmão e destacou apoio a André.

Alinhados

Por fim, Eduardo Bolsonaro também corroborou a tese do filho "01". "Não vou entrar no mérito de ser um bom ou mal acordo, foi uma posição definida pelo meu pai. André não poderia ser criticado por obedecer o líder", disse.

Climão

De um jeito ou de outro, fala joga forte holofote sobre situação que já causava mal-estar no PL Ceará. Entre parlamentares do PL, apoio à candidatura de Ciro é vista como "necessária" pelo cenário local cearense.

Preparativos

O presidente Lula (PT) e a ministra Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) se reuniram ontem em Brasília com o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), em planejamento para viagem do presidente ao Ceará.

No Ceará

Lula volta ao Estado nesta quarta-feira, 3, com diversos eventos em Fortaleza, Horizonte e Redenção. Agenda do presidente inclui visita a obras da sede do ITA em Fortaleza com o ministro da Educação, Camilo Santana.

Foto: FCO FONTENELE Iraguassu Filho, presidente do PDT

PDT encaminha expulsão

O PDT Fortaleza realiza hoje primeira reunião após a posse de Iraguassú Filho (foto) como presidente da sigla. Na ocasião, deverá ser encaminhada ao Conselho de Ética do partido representação cobrando a expulsão do vereador PP Cell (PDT) da legenda.

Interessado

Na prática, a expulsão pode ser até positiva para o vereador, que já está de malas prontas para migrar para o PL de olho na eleição de 2026. Pré-candidato a vereador, PP Cell classificou possível expulsão como "injusta".

Injustiça

"Não acho justa (a expulsão) porque quem mudou de lado não fui eu, eu sempre tive desse lado e tenho guardado coerência, diferente do PDT. Tenho grandes amigos no PDT e respeito a decisão, mas acho injusta", diz o vereador.

Jeri jazz



Jericoacoara se torna a capital simbólica da música, de hoje a domingo, com o festival Choro Jazz, que tem hoje shows de Banda do Naec, de Jeri; do Choro da Esquina (RJ) e do trio Swami Jr. (SP), Teco Cardoso (SP) e Bebê Kramer (RS). Tudo com acesso gratuito, na praça principal da cidade, com patrocínio da Petrobras.



