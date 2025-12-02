PL Ceará tem reunião de alinhamento após conflito por aliança com Ciro Gomes

Foto: JÚLIO CAESAR ￼LANÇAMENTO da pré-candidatura de Girão foi palco de intriga do PL

A bancada local do PL deve se reunir na próxima sexta-feira, 5, para entrar em “consenso” após divergências de Michelle Bolsonaro (PL) com os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre o cenário local das eleições para Governo do Ceará. Michelle é crítica da postura do deputado André Fernandes (PL), presidente do PL-CE, de alinhamento com o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB).

A informação foi confirmada pelo deputado estadual e pai de André, Alcides Fernandes (PL), durante café da oposição na Assembleia Legislativa do Ceará, nesta terça-feira, 2. O momento também foi utilizado por demais deputados do bloco para manifestar apoio aos “ataques” direcionados a Ciro e André.

CONFIRA | André ganha "trinca" de Bolsonaros contra Michelle

“A Michelle poderia naquela hora dar uma olhada e dizer: ‘Ah, André Fernandes – eu acho que a palavra mais sensata seria essa – muito obrigado por tudo que você tem feito pelo Estado do Ceará e pelo PL. André, você pegou o PL quase desacreditado, nas mãos de uma pessoa que tá lá do outro lado, e você fez o PL crescer”, afirma Alcides sobre a expectativa da fala da ex-primeira dama que foi em movimento contrário.

Líder da bancada do PL na Alece, deputada Dra. Silvana contestou as falas de Michelle. “Eu, enquanto líder, posso até perder hoje a liderança do PL, mas eu quero deixar claro para a população do Ceará o que o PL sofreu anteontem (...) Foi tão horrível que eu me sinto na obrigação de defender aquele que é sim a maior liderança no Estado do Ceará, André Fernandes”, defende Silvana.

O episódio se deu em evento de lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão (Novo) ao governo do Estado, com participação de Michelle e parte das lideranças do PL. Na ocasião, ela se direcionou ao deputado federal, desaprovando aliança construída com Ciro Gomes para a disputa de 2026.

O movimento gerou outras interferências nacionais por parte dos filhos de Bolsonaro, os quais saíram em defesa de André. "A Michelle atropelou o próprio presidente Bolsonaro, que havia autorizado o movimento do deputado André Fernandes no Ceará. E a forma com que ela se dirigiu a ele, que talvez seja nossa maior liderança local, foi autoritária e constrangedora", afirma Flávio Bolsonaro ao O POVO.



