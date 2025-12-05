Ministra Margareth Menezes e secretária Luisa Cela recebem homenagens na Câmara

Foto: AURÉLIO ALVES/FCO FONTENELE As honrarias aprovadas pela Câmara Municipal reconhece o legado das duas gestoras para a cultura

O Teatro Municipal São José será palco para a entrega da Medalha Lauro Maia à cantora e ministra da Cultura Margareth Menezes, e do Título de Cidadã de Fortaleza à secretária da Cultura do Ceará, Luisa Cela, nesta sexta-feira, 5.

As honrarias aprovadas pela Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) reconhece o legado das duas gestoras na defesa e promoção da cultura brasileira e cearense. Medalha Lauro Maia homenageia personalidades que se destacam na valorização da cultura popular.

Já o Título de Cidadã de Fortaleza é destinado aqueles que, mesmo não tendo nascido na Cidade, constroem uma trajetória de contribuição concreta para o desenvolvimento da Capital. Secretária estadual, Luisa é natural de Sobral, município do Ceará.

“Além de ministra, Margareth Menezes é referência na música brasileira há mais de três décadas, com passagens por mais de 30 países, e fundadora da Fábrica Cultural, projeto social que há mais de 20 anos forma jovens e mulheres na periferia de Salvador. Ela tem liderado ações como a retomada da Lei Rouanet, a execução da Lei Paulo Gustavo e a implementação da nova Lei Aldir Blanc pelo Ministério da Cultura.

Autor das homenagens, vereador João Aglaylson (PT) reconheceu a trajetória de Margareth como mulher negra e nordestina. “Sua trajetória dá voz ao povo, valoriza a diversidade e devolve dignidade a um setor que foi duramente atacado nos últimos anos. Fortaleza tem motivos de sobra para homenageá-la”, afirma o vereador Aglaylson.

Luisa Cela, por sua vez, é psicóloga, gestora cultural e secretária da Cultura do Ceará desde o início do governo Elmano de Freitas (PT), em 2023. Ela foi secretária executiva da Cultura entre 2019 e 2022, período em que coordenou a execução da Lei Aldir Blanc no Estado, garantindo que milhares de artistas e agentes culturais fossem apoiados durante a pandemia.

“Luisa tem uma trajetória marcada por compromisso com a cultura como direito. É uma gestora que escuta, constrói coletivamente e luta para garantir que os bens culturais cheguem a quem mais precisa”, reconhece vereador.



por Camila Maia - Especial para O POVO