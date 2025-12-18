Romeu diz ver "sinais" de que Cid pode disputar reeleição

Foto: Thallis Cantizani/Alece O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), ao lado do presidente da Alece, Romeu Aldigueri (PSB)

.

O presidente da Alece, Romeu Aldigueri (PSB), sinalizou nesta quinta-feira, 18, ainda acreditar que o senador Cid Gomes (PSB) pode disputar reeleição ao Senado em 2026. Em entrevista ao O POVO, o deputado diz já "ver sinais" da possibilidade e destaca que a questão é um "chamamento" do partido. "A verdade é que todos os deputados estaduais e federais do PSB querem que o senador Cid Gomes seja candidato à reeleição, porque é bom para o partido e é bom para o nosso projeto no Ceará", afirma. Nos últimos meses, Cid tem rejeitado intenção de disputar novamente pela vaga, destacando ter compromisso de apoiar o deputado Júnior Mano (PSB), para a vaga. "Nada contra o deputado, mas ele mesmo diz que se o Cid quiser, é o direito natural", diz Aldigueri.

Leia mais Presidente da Alece diz acreditar na reeleição de Elmano e Lula no 1º turno Sobre o assunto Presidente da Alece diz acreditar na reeleição de Elmano e Lula no 1º turno

Chapa feita

Sobre 2026, o presidente da Alece reafirmou apoio às reeleições de Elmano de Freitas (PT) e Lula (PT), mantendo intenção de disputar vaga de deputado federal e de lançar a esposa, Tainah Aldigueri, para deputada estadual.

Leia mais Romeu será candidato a deputado federal e a esposa, a deputada estadual Sobre o assunto Romeu será candidato a deputado federal e a esposa, a deputada estadual

Previsões

Neste sentido, ele diz ainda ter "tranquilidade" na reeleição de Elmano e Lula "ainda no primeiro turno", apostando em uma trinca sobre avaliação do governo e apoios de lideranças nacionais e de prefeitos do Estado.

Fígado

Aldigueri também fez críticas à aliança da oposição, que classificou como "colcha de retalhos sem projeto e com muito fígado". Ele cita inclusive elogios de Ciro Gomes (PSDB) a Camilo Santana (PT) antes do rompimento.

Leia mais Aliança da oposição é "colcha de retalhos sem projeto e com muito fígado", diz Romeu Sobre o assunto Aliança da oposição é "colcha de retalhos sem projeto e com muito fígado", diz Romeu

De volta

Após passar cerca de um mês nos Estados Unidos, o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) está de volta ao Brasil. Lideranças da oposição já estão em expectativa alta para primeiras falas públicas de Ciro, que estaria "candidatíssimo".

Alianças

"Bombou" nas redes da oposição encontro recente no Cariri do prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos) e os deputados André Fernandes (PL) e Alcides Fernandes (PL), filho e pai.

2026

Fortalecido após reeleição em 2024, Glêdson é uma das "incógnitas" para o futuro da oposição no Ceará. Subindo o tom contra o governo, o prefeito pode ter voz ativa na formação da chapa do grupo para a próxima disputa.

Foto: FERNANDA BARROS Presidente da Câmara Municipal, Leo Couto, em visita ao O POVO

Leo Couto visita O POVO

O presidente da Câmara Municipal, Leo Couto (PSB), disse ontem em visita ao O POVO que anunciará a futura sede da Casa em até 60 dias. A ideia é que as obras comecem ainda no segundo semestre de 2026, com conclusão em até dois anos.

Centro

Segundo Couto, o novo prédio ficará no Centro, próximo da Praça do Ferreira. Ação deve contar com participação do governo Elmano, que pode ceder imóvel para a Casa. Sede antiga pode entrar em permuta para novo terreno.

Balanço

O presidente do Legislativo também fez balanço positivo da atuação em 2025, destacando grande volume de matérias aprovadas para a cidade, como novo Plano Diretor, isenção de 50% no IPVA e fim da Taxa do Lixo.

Leia mais "É impossível agradar a todo mundo", diz Leo Couto sobre Plano Diretor Sobre o assunto "É impossível agradar a todo mundo", diz Leo Couto sobre Plano Diretor

Horizontais

Sobre Plano Diretor, Couto defendeu texto aprovado na Casa, minimizando reduções na proteção ambiental aprovadas: "É impossível agradar todo mundo", diz. /// Continua até a terça-feira, 23, a tradicional Feira Flor e Artesanato de Natal da Ceasa de Maracanaú, sempre das 7h às 14h. Evento não ocorre no domingo, 21.