Plano Diretor aprovado foi o "possível", diz Leo Couto

Foto: FERNANDA BARROS ￼PRESIDENTE da Câmara de Fortaleza, Leo Couto (PSB)

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Leo Couto (PSB), reforçou na última semana defesa do texto do Plano Diretor aprovado no final de novembro pelo Legislativo. "É impossível agradar a todo mundo", disse, destacando que texto aprovado acolhe demandas de setores diversos da cidade. "É o plano mais progressista que nós tivemos na história de Fortaleza. Os números mostram. Agora, assim, é impossível você agradar a todo mundo. É impossível, é impossível. O Sinduscon, o setor da construção civil, vão sempre querer mais, querer ampliar os índices e ter mais espaço (...) os movimentos sociais, os movimentos habitacionais, os movimentos culturais, e todos foram recebidos e ouvidos", disse, durante visita à sede do O POVO na última semana.

Plano Diretor

Com cerca de um mês de tramitação, o projeto do Plano Diretor foi alterado de maneira significativa pela Casa, excluindo até 110 áreas ambientais ou sociais previstas no texto-base aprovado pela Conferência da Cidade.

Emendões

A maioria das mudanças ocorreu por meio de dois "emendões" coletivo assinados por até 34 vereadores. Couto, no entanto, destaca que proposta aprovada ainda assim é positiva para a cidade e amplia áreas verdes.

Áreas sociais

"Contra números, não há argumentos (...) mesmo com as mudanças que aconteceram, nós quase dobramos as Zeis (Zonas Especiais de Interesse Social), que foram de 45 para 87. Conseguimos equilibrar interesses", disse.

Então é Natal

O Governo do Ceará promove nesta segunda-feira, 22, o almoço especial de Natal do programa Ceará Sem Fome, em ação que contará com participação do governador Elmano de Freitas e da primeira-dama Lia Freitas.

Estadual

A ceia será distribuída nas 1.300 cozinhas vinculadas ao Ceará Sem Fome, com cardápio especial de Natal. Em Fortaleza, o evento principal ocorre às 11h30min na cozinha da ONG Fonte da Vida, no bairro Lagoa Redonda.

No Centro

Depois, Elmano deverá se juntar ao prefeito Evandro Leitão (PT) em ato de inauguração do novo Restaurante Popular da Prefeitura de Fortaleza na rua Pedro I, no Centro da Capital. Refeições custarão R$ 2,00 no equipamento.

Foto: Tim Oliveira Jarir Pereira é professor da rede estadual de ensino, integrante da direção do sindicato APEOC e membro da executiva do partido

Psol define candidatura em 2026

O Psol definiu no último fim de semana que terá candidatura própria ao Governo do Ceará na eleição de 2026. Segundo a decisão, deverá representar o partido na disputa a pré-candidatura do professor Jarir Pereira ao Governo do Ceará.

Divisão

Curiosamente, a definição do diretório do Psol contou com votos contrários de delegados ligados aos secretários Adelita Monteiro (Juventude) e Técio Nunes (Políticas sobre Drogas), hoje minoritários no partido.

E união

Com isso, será a primeira vez desde 2020 que o partido terá uma candidatura apoiada pelos parlamentares eleitos da sigla no Ceará. Vagas para o Senado ainda serão definidas até o período das convenções eleitorais.

Ecavi



Sancionada pelo governador Elmano de Freitas (PT) na última sexta-feira, a Empresa Cearense do Audiovisual (Ecavi) terá 13 cargos de comissão na estrutura do Governo do Ceará. /// O maior deles, de diretor, terá salário em R$ 19,6 mil, com outras duas vagas em R$ 14,7 mil. Expectativas altas no setor da Cultura.



