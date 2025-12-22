Mano admite abrir mão de candidatura por reeleição de Cid

Foto: Reprodução/Instagram - Fernanda Barros/O POVO ￼JÚNIOR Mano e Cid Gomes

Candidato hoje com apoio de Cid Gomes (PSB) para disputar vaga no Senado Federal em 2026, o deputado Júnior Mano (PSB) afirmou nesta segunda-feira, 22, que pode abrir mão da indicação caso o senador decida concorrer à reeleição. "Confio em Cid porque ele é um homem de palavra, assim como eu também sou. Mas, se ele decidir pela reeleição, terá meu apoio em qualquer conjuntura", disse Mano em entrevista à rádio Timbaúba FM, de Nova Russas, município hoje administrado pela esposa do deputado, Giordanna Mano (PSB). Na última semana, têm crescido comentários entre parlamentares governistas defendendo a reeleição de Cid, especialmente em cenário com chance de Ciro Gomes (PSDB), irmão do senador, disputando pelo Governo do Ceará pela oposição.

Em entrevista ao O POVO na semana passada, o presidente da Assembleia Legislativa, Romeu Aldigueri (PSB), destacou força que Cid traria para o bloco e disse já "ver sinais" de uma possível candidatura dele à reeleição.

Tese semelhante foi repetida pelo presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Leo Couto (PSB). Cid, por sua vez, tem afirmado não possuir interesse de disputar novo mandato e que possui compromisso para apoiar Mano.

Como é tradição em matéria de Cid Gomes, a expectativa geral é de que a situação só tenha um "ponto final" às vésperas das convenções partidárias de 2026, quando serão definidas candidaturas da disputa.

Tem causado apreensão entre ambientalistas projeto apresentado no final deste ano pelo suplente Nilo Dantas (PRD) na Câmara Municipal de Fortaleza, com previsão de tramitação após o retorno do recesso parlamentar.

No projeto, Dantas propõe a alteração da tipificação de uma via próxima dos bairros Cidade 2000 e Manoel Dias Branco. O problema é que o projeto menciona o antigo projeto da Ponte Estaiada, abandonado há vários anos.

A apresentação da proposta, mencionando a Ponte Estaiada e trazendo mapas contendo tanto a conexão como possíveis rotatórias, acendeu alerta sob possibilidade de "retorno" do projeto, de significativo impacto ambiental.

Foto: Mario Agra / Câmara dos Deputados Deputdo federal Moses Rodrigues

União: Todos cantam vitória

Aliados do governo Elmano de Freitas (PT) subiram o tom nos últimos dias e já falam, nos bastidores, como se a permanência do União Brasil dentro da base do governo para 2026 fosse "fato consumado", com Moses Rodrigues (União) na direção da sigla.

Capitão Wagner (União) e outros nomes da oposição, no entanto, negam qualquer determinação neste sentido. "Só torcida", resume. Recentemente, sigla filiou o ex-prefeito Roberto Cláudio em seus quadros no Ceará.

"Confirmações" de apoio são feitas por ambos os lados há alguns meses no Estado, tornando a situação quase cômica. Ao ponto de qualquer um se perguntar se o comando nacional da sigla não estaria gostando da indefinição.

A Arquidiocese de Fortaleza já divulgou programação oficial de Natal e Ano Novo de paróquias de Fortaleza. /// Na Catedral, eventos começam nesta quarta-feira, 24, com missa de Natal presidida por Dom Gregório Paixão a partir das 19h. /// Catedral, aliás, que comemorou ontem 47 anos de história.



