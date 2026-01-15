Alunos de escola da Secult irão restaurar obras do artista cearense Zé Pinto

Foto: Reprodução/Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho Escola de Artes promoverá exposição em homenagem ao centenário do artista plástico Zé Pinto

Os alunos do Curso de Conservação e Restauração de Bens Patrimoniais da Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho (EAOTPS), localizada no bairro Jacarecanga, em Fortaleza, iniciaram o trabalho de restauro de 15 esculturas do escultor e artista plástico cearense Zé Pinto (1925-2004), na última segunda-feira, 12.

A ação faz parte das iniciativas em comemoração ao centenário do nascimento do artista, trabalhando com o acervo pertencente à Prefeitura de Fortaleza e coleções particulares de Zé Pinto.

Equipamento da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult), gerido em parceria com o Instituto Dragão do Mar, na Escola de Artes cerca de 15 alunos participam da respectiva formação. O trabalho de do curso de restauro é feito por etapas, incluindo o desenvolvimento de um mapa de danos, higienização e, por fim,intervenções restaurativas.

Curso iniciado neste mês deve ser concluído no até o dia 27 de fevereiro, visando futura exposição do acervo.

Exposição celebra o centenário de Zé Pinto

Em março deste ano a Escola promoverá exposição em homenagem ao centenário do artista, celebrado em 2025. Para além das esculturas trabalhadas, a ocasião reunirá obras que utilizam as técnicas do bordado e da gravura, desenvolvidas pelos alunos do equipamento.

O Momento apresenta a história das peças feitas a partir de peças de sucata pelo autodidata, além de rememorar a participação das criações de Zé Pinto em inúmeras mostras coletivas e individuais de arte, como o Salão de Abril.

A exposição integrará a programação da Mostra Fazendo Artes, Aprendendo Ofícios, que acontece todos os anos na sede da EAOTPS, no bairro Jacarecanga.



por Camila Maia - Especial para O POVO