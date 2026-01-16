Secretário diz que Sarto deixou Cucas sem manutenção

Foto: FERNANDA BARROS Júlio Brizzi

O secretário da Juventude de Fortaleza, Júlio Brizzi (PT), responsabiliza a gestão do ex-prefeito José Sarto (PSDB) pela atual necessidade de reparos nos Centros Urbanos de Cultura e Artes (Cucas) mantidos pela Prefeitura da Capital. No início desta semana, o prefeito Evandro Leitão (PT) anunciou investimentos em cerca de R$ 15 milhões para a requalificação dos equipamentos, citando ausência de ações do tipo nos últimos anos. "(O Cuca Mondubim) está há mais de 12 anos sem passar por uma intervenção desse porte", destacou o prefeito na terça-feira, 13. A tese é referendada por Júlio Brizzi: "Nos últimos quatro anos, infelizmente não houve manutenção adequada nos equipamentos", diz, afirmando que os Cucas seguirão abertos durante as obras.

Abandono

"Deixaram as partes de ferro enferrujadas, a parte da quadra, dos alambrados, sem manutenção, goteiras e infiltrações, o que acabou com parte de alvenaria, de madeira e elétrica. Um dano muito grande", diz o secretário.

Outro lado

Secretário da Juventude durante a gestão Sarto, Davi Gomes rebate as afirmações e diz "causar estranheza" a afirmação do prefeito Evandro de que os Cucas teriam ficado sem manutenção nos últimos 12 anos.

Alto lá

Neste sentido, ele destaca que o próprio Brizzi, atual secretário, ocupava a mesma função entre 2015 e 2020, anos incluídos no intervalo. Ele também destaca investimento de R$ 9,3 milhões em manutenção entre 2021 e 2024.

Saldo final

"Entre 2021 e 2024, a Rede Cuca recebeu o maior volume de investimentos em manutenção e ampliação de sua história recente, ao mesmo tempo em que foi expandida de três para cinco equipamentos", afirma Gomes.

Vem aí

A Executiva do PDT Fortaleza deve se reunir na próxima segunda-feira, 19, para "bater o martelo" sobre a expulsão do vereador PP Cell (PDT), hoje alinhado com bolsonaristas e fazendo oposição a Evandro.

Ninguém livre

Parte do maquinário de ar-condicionado da Capela de São Pedro, na Praia de Iracema, foi furtado por criminosos no início do ano, com prejuízo estimado de R$ 8 mil. Boletim de Ocorrência foi registrado e caso é apurado.

Alguém está sendo enrolado

A novela sobre o futuro do União Brasil no Ceará teve novo episódio ontem, com núcleos da oposição (capitaneado por Ciro Gomes) e da base aliada (capitaneado pelo deputado Moses Rodrigues) fazendo eventos separados "cantando vitória" na disputa.

ANTÔNIO Rueda é presidente nacional do União Brasil

É oposição!

Opositores se reuniram no "Café da Oposição" da Alece, com Ciro dizendo "acreditar na palavra" do presidente do União, Antônio Rueda (foto), de que sigla ficará contra Elmano em 2026. Lançaram até possível chapa para a disputa.

Não, é base!

Membros governistas da federação União-PP, no entanto, se reuniram e reafirmaram que sigla apoiará Elmano. Pelo visto, alguém parece estar sendo "enrolado" pelo comando nacional dos partidos envolvidos.

Couvert



Com o início do ano, o Sindicato dos Músicos do Ceará recomeça campanha para aprovação do PL 1044/23. /// Em tramitação na Alece, o PL prevê repasse aos músicos de pelo menos 90% do valor arrecadado de couvert artístico, ou que músicos recebam pelo menos o piso da tabela do sindicato.