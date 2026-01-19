Lula pode indicar defensora pública cearense para DPU

Foto: AURÉLIO ALVES ￼CAMILO Santana, Lula e Elmano de Freitas, na visita de Lula em março de 2025

A defensora pública cearense Tarcijany Linhares Aguiar Machado pode ser escolhida para chefiar a Defensoria Pública da União (DPU). Com apoio do líder do governo Lula na Câmara dos deputados, José Guimarães (PT-CE), e do ministro Camilo Santana (PT), ela está entre uma das mais votadas da lista tríplice para a categoria.

A possibilidade decorre do término da gestão de Leonardo Magalhães, defensor público-geral ao nível federal, na sexta-feira, 16. Uma eventual nomeação da defensora pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) faria o órgão voltar a ser comandado por uma mulher após mais de 20 anos.

Defensora pública regional dos Direitos Humanos substituta no Ceará, Tarcijany é a segunda colocada na tríplice do órgão formada em setembro. A defensora obteve 279 votos, enquanto o primeiro colocado e ex-titular, Leonardo Magalhães, totalizou 486 votos

Além de Tarcijany e de Leonardo, Fabiano Caetano Prestes acumulou 251 votos, integrando a lista de cotados pelo presidente, o qual não precisa, necessariamente, respeitar a ordem para decisão final.

Também cearense, Carlos Eduardo Barbosa Paz atuou como defensor público-geral Federal do Brasil. O defensor foi eleito para o biênio 2016-2018, durante governo de Michel Temer (MDB).



por Camila Maia - Especial para O POVO