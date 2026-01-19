Logo O POVO+
Moses garante ser pré-candidato à reeleição na Câmara e descarta Senado
Deputado federal também não descarta apoiar um nome para ocupar sua cadeira, no entanto, enfatiza que não tentaria outra vaga no pleito de 2026
Deputado federal Moses Rodrigues, do União Brasil (Foto: AURÉLIO ALVES)
Foto: AURÉLIO ALVES Deputado federal Moses Rodrigues, do União Brasil

Antes cotado como pré-candidato ao Senado pelo Ceará, o deputado federal Moses Rodrigues (União) descartou a possibilidade de concorrer para a Casa Alta de Brasília. Em coletiva, na sexta-feira, 16, Moses garantiu que seu objetivo será a reeleição na Câmara dos Deputados.

“Essa situação tem que ficar muito clara. Eu sou pré-candidato à reeleição de deputado federal. Eu não sou pré-candidato ao cargo de senador”, sustenta o parlamentar.

LEIA MAIS | Elmano aposta alto em alianças com União

O parlamentar, por diversas vezes, foi mencionado entre os possíveis pré-candidatos da base de Elmano de Freitas (PT) a uma das vagas no Estado. Moses também não descarta apoiar um nome para ocupar sua cadeira, no entanto, enfatiza que não tentaria outra vaga.

“Posso apoiar a reeleição dele (Elmano), lançando a minha pré-candidatura à reeleição de deputado federal ou até mesmo, como eu coloquei, indicando outro nome para o cargo de deputado federal e não concorrendo, somente para ajudar a campanha do governador Elmano aqui no Ceará”, afirma.

Indefinições da federação União Progressista

Moses adverte que o foco do grupo no momento é o posicionamento da federação formada pelo União Brasil e Progressistas, que enfrenta impasses em definir-se como base ou oposição no Ceará.

“O que estamos discutindo no momento é que vertente a União Progressista irá adotar no Estado do Ceará. O prazo final para isso é o dia 4 de abril, no qual se encerra a janela partidária”, informa.

Em conjunto com a também deputada federal Fernanda Pessoa (União), Moses deve permanecer no partido, seguindo com aliança com Elmano. O governador tenta aproximação com o agrupamento, devido às relações tanto com parcela de deputados do União quanto com lideranças do Progressistas, como AJ (deputado federal) e Zezinho Albuquerque (secretário estadual).

“Eu já declarei por diversas vezes que, independente da posição do diretório nacional dos presidentes Rueda e presidente Ciro Nogueira, eu irei permanecer no partido. No entanto, com a autorização de ambos, irei apoiar a reeleição do governador Elmano em qualquer circunstância. Independente do partido, eu apoiarei a reeleição”, defende.

Camila Maia / Especial para O POVO

