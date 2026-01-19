Foto: AURÉLIO ALVES Deputado federal Moses Rodrigues, do União Brasil

Antes cotado como pré-candidato ao Senado pelo Ceará, o deputado federal Moses Rodrigues (União) descartou a possibilidade de concorrer para a Casa Alta de Brasília. Em coletiva, na sexta-feira, 16, Moses garantiu que seu objetivo será a reeleição na Câmara dos Deputados.

“Essa situação tem que ficar muito clara. Eu sou pré-candidato à reeleição de deputado federal. Eu não sou pré-candidato ao cargo de senador”, sustenta o parlamentar.

O parlamentar, por diversas vezes, foi mencionado entre os possíveis pré-candidatos da base de Elmano de Freitas (PT) a uma das vagas no Estado. Moses também não descarta apoiar um nome para ocupar sua cadeira, no entanto, enfatiza que não tentaria outra vaga.

“Posso apoiar a reeleição dele (Elmano), lançando a minha pré-candidatura à reeleição de deputado federal ou até mesmo, como eu coloquei, indicando outro nome para o cargo de deputado federal e não concorrendo, somente para ajudar a campanha do governador Elmano aqui no Ceará”, afirma.

Indefinições da federação União Progressista

Moses adverte que o foco do grupo no momento é o posicionamento da federação formada pelo União Brasil e Progressistas, que enfrenta impasses em definir-se como base ou oposição no Ceará.

“O que estamos discutindo no momento é que vertente a União Progressista irá adotar no Estado do Ceará. O prazo final para isso é o dia 4 de abril, no qual se encerra a janela partidária”, informa.

Em conjunto com a também deputada federal Fernanda Pessoa (União), Moses deve permanecer no partido, seguindo com aliança com Elmano. O governador tenta aproximação com o agrupamento, devido às relações tanto com parcela de deputados do União quanto com lideranças do Progressistas, como AJ (deputado federal) e Zezinho Albuquerque (secretário estadual).

“Eu já declarei por diversas vezes que, independente da posição do diretório nacional dos presidentes Rueda e presidente Ciro Nogueira, eu irei permanecer no partido. No entanto, com a autorização de ambos, irei apoiar a reeleição do governador Elmano em qualquer circunstância. Independente do partido, eu apoiarei a reeleição”, defende.



Camila Maia / Especial para O POVO