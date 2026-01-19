Ozires rebate críticas por apoio a adversários de Ciro Gomes

Foto: Reprodução/Instagram O ex-ministro Ciro Gomes, recém-filiado ao PSDB, assumiu a presidência estadual do partido nesta sexta-feira, 21

Ex-presidente do PSDB Ceará e prefeito de Massapê, Ozires Pontes, rebateu as críticas sobre apoio aos candidatos da base do governador Elmano de Freitas (PT), no domingo, 18. O tucano também é um dos principais engajadores da campanha do opositor de Elmano e ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) para o governo do Ceará.

Em vídeo, o prefeito enfatiza que a decisão vai além do partidarismo e decorre da gratidão pelo deputado federal AJ Albuquerque (PP) e pelo deputado estadual Romeu Aldigueri (PSB), que lançou a pré-candidatura da esposa, Tainah Marinho (PT), para a Alece.

“Pessoal querer fazer, dizer que eu não tenho identidade, que eu fico jogando de um lado e do outro, porque eu vou votar no AJ. O AJ é do Progressistas (...) Independente só do partido, o AJ é meu amigo”, diz. Ozires relembra que AJ o apoiou para a prefeitura, rompendo com a irmã, Aline Albuquerque (PP), adversária em Massapê.

Ozires afirma que seria uma pessoa “ingrata” e “sem caráter” se não escolhesse o aliado local como candidato em nível federal. De maneira similar, ele fala na gratidão que sente por Romeu Aldigueri, presidente da Assembleia.

“Romeu, meu pai doente, o Romeu fez um papel de pai ali no começo, quando pegou minha mão e me ajudou na caminhada política, porque eu não tinha nada”, destaca.

Primeiro a apoiar Ciro Gomes

Conforme Ozires, mesmo com os acordos, seu vínculo com a pré-candidatura de Ciro Gomes para o Executivo cearense permanece. “O meu governador, não precisa nem eu dizer quem é, porque quem lançou o Ciro Ferreira Gomes foi eu”, enfatiza sobre a disputa de 2026.

“Eu acho que a pessoa que mais falou sobre Ciro Gomes no último ano foi eu. Sem arrogância e sem desmerecer os outros tantos que estão apoiando o Ciro. Prefeito eleito com mandato, eu tenho certeza que foi só eu, ainda acho que fui o primeiro até como presidente do partido”, continua o tucano.

O prefeito aponta que a escolha de Ciro não parte só dele, mas de um grupo de deputados e lideranças políticas guiadas pelo ex-governador Tasso Jereissati (PSDB).

“(Pessoas) querendo dizer que eu não sou tucano, que eu não sou PSDB, que eu fico flertando. Vocês têm que conhecer antes de falar de uma pessoa, a história de vida dela. Meu pai foi fundador desse partido e, para não falar de família, o meu líder político sempre foi Tasso Jereissati”, sustenta.

Se declarando “tucano de bico duro”, o gestor ainda descarta atacar o atual governador petista Elmano de Freitas: “Não faz parte da minha política”.

“Eu tenho uma responsabilidade com 40 mil pessoas. Se (o governador) quiser ajudar a minha cidade, está ajudando o prefeito, representando o povo”, argumenta o ex-comandante do PSDB.

“Agora, eu ter que esculhambar a pessoa do Elmano e do Chagas, não vou fazer isso nunca. Não faz parte da minha política. Quem me acompanhou na minha trajetória e na minha campanha, eu disse exaustivas vezes que eu ia buscar recurso onde fosse, na direita, na esquerda, em qualquer lugar”, complementa.

Camila Maia / Especial para O POVO