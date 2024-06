As vozes dos gamers cearenses: os narradores do Sana E-Sports

Responsáveis por transmitir e transformar em palavras as alegrias, emoções e jogadas de alto nível dos atletas que participam do Sana E-Sports, Eduardo Santos e Thales Wylmar formam um dupla de narradores símbolo da irreverência e profissionalização dos torneios de esportes eletrônicos no Ceará. Conheça suas histórias!

Pelo segundo ano consecutivo, uma periferia de Fortaleza foi escolhida para receber um evento que oferece imersão semelhante a dos grandes campeonatos nacionais e internacionais de esportes eletrônicos. Em acirradas disputas que determinam os melhores jogadores e times da Capital e Região Metropolitana, o Sana E-Sports conta com uma dupla de narradores que se tornou símbolo da irreverência e da profissionalização dos torneios realizados pelo maior nome da cultura geek do Ceará.

Com personalidades contrastantes, dois personagens têm encantado o público com sua dinâmica única nos palcos. Trata-se de Eduardo Santos e Thales Wylmar, os responsáveis por transmitir e transformar em palavras as alegrias, emoções e jogadas de alto nível (às vezes nem tanto assim) dos atletas que participam dos torneios realizados pelo Sana – entre eles o Sana E-Sports, evento que em 2024 leva ao Cuca Mondubim, entre os dias 14 e 16 de junho, uma amostra da dimensão que os jogos eletrônicos têm ao redor do mundo.

Conhecido como Dudu, Eduardo tem 29 anos, possui uma postura mais reservada e contida, além de uma voz típica de quem é formado nas ondas do rádio. Um ano mais novo, por sua vez, Thales é dono de uma gaiatice singular e um sorriso fácil, sem nenhum sinal de vergonha ou timidez para entreter e divertir os espectadores. Juntos, os dois formam uma parceria que envolve e se conecta tanto com quem joga como com quem assiste aos torneios das mais diferentes modalidades.

Reconhecido como uma prática esportiva no Ceará desde 2020, o e-sports vem ganhando mais oportunidades nos últimos anos. Exemplo disso está na possibilidade de ingresso deste setor em políticas públicas como a Lei de Incentivo ao Esporte (LIE), a qual permite que projetos captem recursos de empresas privadas para sua execução em território cearense.

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo Eduardo Santos e Thales Wylmar não demoraram muito para se entrosarem nas narrações de e-sports que dividem nas competições do Sana. Em 2024, apresentam pela segunda vez o Sana E-Sports

Entre os primeiros do segmento a conseguir aprovação nos editais da LIE, o projeto da Fundação Cultural Nipônica Brasileira chamado “Sana E-Sports” foi admitido e já realizou sua primeira edição. Em abril de 2023, de maneira totalmente gratuita, o evento aconteceu no Cuca do José Walter, oferecendo torneios de 19 diferentes jogos da atualidade. O saldo foi para lá de positivo: mais de dez mil participantes ao longo de três dias de muita competição.

Foto: Yuri Allen/Especial para O POVO Dudu e Thales foram uma dupla de narradores com características opostas, mas que se complementam

Naquele evento, dois organizadores do Sana foram colocados um ao lado do outro com o objetivo de serem as vozes que iriam dividir a narração de torneios de Valorant, League of Legends, Free Fire, Fifa e muitos outros. Quem estava no teatro do Cuca José Walter ou acompanhava pelo YouTube da JuvTV pôde perceber uma parceria afiada que reportava tanto aquilo que os players faziam nos servidores como as reações do público presente.

Difícil era compreender que aquela era a primeira vez dos dois juntos. “A gente se conhecia muito mais de vista. Mas conversar mesmo… a primeira vez foi no evento do ano passado, já em cima do palco”, explica Thales. Dudu complementa: “Acabou que nos juntando, a parceria deu certo.”

Mas afinal de contas, quem são esses personagens e o que de mais eles trazem para cultura gamer do Estado? Para responder a essa pergunta, é preciso fazer algumas idas e vindas no tempo para poder situá-los neste momento da história dos jogos e dos esportes eletrônicos cearenses.

Da infância na periferia de Fortaleza aos palcos

Eduardo Santos, mais conhecido como Dudu, teve seu primeiro contato com os videogames ainda na infância. Crescido no bairro Bom Jardim, passava horas em locadoras jogando Super Nintendo e PlayStation 1, enquanto sonhava em ter seu próprio console. De família humilde, ele foi conseguir seu primeiro Nintendo somente quando o PlayStation 2 já reinava.

Apesar dessa lacuna temporal entre as tecnologias, esse momento marcou o início de sua trajetória de intimidade com os games e com a cultura geek de modo geral. Prova disso é que anos depois Dudu se tornaria uma das figuras responsáveis pela organização do principal evento desse segmento no Ceará: o Sana.

Durante o ensino médio, Eduardo foi convidado por colegas que já organizavam o evento nerd para ajudar na sua Arena de Games em 2010. Na época, os campeonatos mais populares eram de jogos como Counter-Strike 1.6 e Dota, os quais eram acompanhados por uma legião fanática e crítica de fãs. Para aqueles que ousassem transmitir uma partida desses games, o mínimo exigido era a perfeição.

Foto: Victor Gomes / Sana Eduardo Santos narrando competição de jogos eletrônicos durante o Sana 2024

Graças às habilidades de locução herdada do pai, que apresentava um programa de flashback em uma rádio comunitária, Dudu aceitou o desafio e logo chamou a atenção dos amigos, que rapidamente o colocaram para narrar os torneios de e-sports do Sana. “Depois disso, minha participação só cresceu, principalmente na apresentação dos campeonatos”, recorda.

De idade e realidade próximas, Thales Wylmar também entrou no mundo dos games ainda muito cedo. Criado no Genibaú, ele diz ser fascinado pela cultura geek e pelos jogos eletrônicos desde criança, lembrando que um de seus momentos de maior alegria foi quando ouviu pela primeira vez personagens de um jogo falando em português.

“Foi quando joguei League of Legends, que vi aqueles personagens falando comigo a minha língua. Foi algo encantador, um momento mágico que me marcou profundamente”, declara, dizendo que essa paixão passou a acompanhá-lo por toda a vida, seja criando produtos de marketing e publicidade, seja em cima do palco apresentando torneios ou animando o público.

Foto: Sana 2024 Para se conectar com o público, Thales Wylmar usa seu jeito descontraído ao fazer cosplays dos mais diversos

Quando mais novo, Thales conta que não media esforços para estar inserido no universo gamer. Ele relembra que, mesmo sem ingresso comprado, ia para frente do antigo Centro de Convenções (hoje Centro de Eventos do Ceará) nos finais de semana do Sana para tentar conseguir dinheiro para comprar uma entrada. “Eu batalhava muito para comprar um ingresso. Na época, custava R$ 7 ou R$ 10, e eu ficava no meio do sol pastorando os carros para poder comprar o ingresso na hora”, comenta.

Após fazer uma promessa para si mesmo de que iria estudar e trabalhar para não precisar mais vigiar os veículos na frente do evento, ele sonhou ainda mais alto: ainda iria subir e se apresentar em algum daqueles palcos. Antes desse momento chegar, comandou um programa de k-pop em uma TV local, chamando atenção de um dos diretores do Sana, que lhe lançou o convite para fazer parte de maneira definitiva do evento.

Em 2018, passou a coordenar a área de k-pop e um ano depois assumiu o cargo de coordenador-geral do evento. “Hoje eu trabalho no palco que um dia tinha prometido que ainda subiria”, celebra.





Perfis diferentes mas pensamentos parecidos: há muita responsabilidade envolvida

Juntos, Eduardo Santos e Thales Wylmar formam uma dupla que combina seriedade e espontaneidade em suas narrações, criando uma experiência única para os participantes e o público do Sana E-Sports. Com sua voz de radialista e postura reservada, Dudu traz uma expertise técnica atrelada às emoções que transbordam em momentos de maior fervor dentro das partidas. Já Thales, com seu sorriso fácil e energia contagiante, adiciona um toque de diversão e irreverência.

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo Dudu afirma que mesmo aqueles que não entendem de determinado jogo pode acompanhar partidas como se fosse uma disputa de futebol

Em um comparativo com o futebol, Dudu afirma que mesmo quem não acompanha de perto certos jogos consegue entender uma partida de e-sports. Para isso, a narração tem papel essencial para criar a ponte de conexão entre as jogadas transmitidas na tela e o entendimento dos espectadores.

“No League of Legends, por exemplo, quando alguém faz um ‘Penta Kill’, é como se fosse uma goleada no futebol. É um gol de bicicleta no final da partida que dá a vitória para o seu time. Então a gente grita, comemora e tenta passar o máximo de energia possível para quem está assistindo”, explica.

“O Dudu é muito mais linear do que eu. Meu pensamento vai para cima, para baixo, para um lado e para o outro. Então combinar esses dois estilos era na minha cabeça muito complicado. Mas a gente já trabalha em uma dinâmica em que um fala para o outro: tu fala isso, que já levanta a bola para eu responder aquilo…”, afirma. Ele comenta ainda que outro desafio que surge é tentar fazer com que o competidor se sinta confortável naquele momento de muita pressão e tensão.

“A narração de e-sports envolve uma responsabilidade gigantesca, especialmente quando você percebe que muitos jogadores não estão apenas brincando, mas têm treinado bastante para competir. Minha abordagem é sempre fazer uma narração divertida e interativa, mas sem desviar o foco do competidor. É um desafio equilibrar o humor e a seriedade, principalmente em momentos de pressão e nevorsismo”, continua Thales.



Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo Thales afirma que sua abordagem de narração é fazer uma apresentação mais divertida e interativa com o público

Para Dudu, portanto, a narração vai além do entretenimento e da diversão em si. Pode ser uma oportunidade para muitos dos jovens que participam dos nossos eventos. “É sobre humanizar o evento e entender o peso emocional para os participantes. Cada jogador traz uma história e, enquanto para nós pode ser apenas mais um evento, para eles é um marco significativo em suas vidas. Então trata-se de respeitar e valorizar esses sonhos, oferecendo a melhor experiência possível”.

A Importância do Sana E-Sports na formação de sonhos

O Sana não é apenas um evento de e-sports, mas uma oportunidade para muitos realizarem seus sonhos. Para muitos dos competidores, o evento pode representar um primeiro passo em direção a uma carreira profissional nos esportes eletrônicos. Justamente por isso, o incentivo para que os atletas busquem seus sonhos e se dediquem na carreira acontece neste evento que tem a periferia como palco principal.

Ao longo de mais de 20 anos de Sana, diferentes nomes de destaque do cenário competitivo já passaram por lá, seja jogando ou como convidado. Exemplo disso é o player profissional João Victor Lopes. Morador da Maraponga, ele começou desde muito novo a participar das competições de futebol virtual organizados no evento, ganhando relativo destaque no cenário local.

Foto: Fernanda Barros / O POVO João Victor, mais conhecido como The Alpha, é jogador de futebol virtual. Já atuou por times como Ceará, Santos e Bayern de Munique

Atualmente ele é possui dois títulos de campeão mundial, campeão brasileiro de competição organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), além de ter sido indicado ao Prêmio Esports Brasil (PeB) como melhor atleta de futebol virtual – esta é a principal premiação do esportes eletrônicos no País. Antes de tudo isso, porém, ele teve uma passagem marcante e vitoriosa pelo Sana, para depois assinar contratos com grandes clubes do futebol nacional e internacional e se tornar uma das maiores referências cearenses no seguimento.

“Então você percebe que o Sana pode ser uma vitrine para a juventude. Nós damos um holofote para os sonhos dos competidores que se juntam para criar um time, treinam, estudam tática e se dedicam. Ali temos vários sonhos, em que todos jogam de igual para igual, com os mesmos equipamentos de última geração que oferecemos. A nossa missão é conduzir para que eles cheguem ao prêmio, mesmo que simbólico, para que os atletas encham o peito e digam ‘eu venci no Sana’”, afirma Eduardo Santos.

Complementando essa questão, Thalles Wylmar faz questão de relembrar que ele próprio já foi campeão de uma competição realizada pelo evento. “Fui competidor de Bomberman e Guitar Hero, e tenho orgulho de dizer que conquistei um campeonato de Bomberman no Sana. Ficou marcado, pois para mim não era só um joguinho, mas uma conquista importante naquele momento da minha vida”, evidencia.



Foto: Yuri Allen/Especial para O POVO Eduardo Santos e Thales Wylmar convidam amantes dos jogos eletrônicos a participarem do Sana E-Sports 2024, que será realizado no Cuca Mondubim