Programa oferece 8 mil bolsas de estudo para streamers e jogadores de Valorant, LoL e Fortnite

Foto: Samuel Setubal / O POVO Terceira edição do Santander Gamer Pro está com inscrições abertas até 15 de julho, ofertando cursos para quem quer viver dos games jogando ou fazendo transmissões de jogos

O Santander Universidades abriu as inscrições para a terceira edição do Santander Gamer Pro, que vai conceder 8 mil bolsas de estudo gratuitas para fomentar o desenvolvimento dos esportes eletrônicos no Brasil. Em parceria com a CNB Esports, o programa oferece cursos para os principais jogos da atualidade, como League of Legends (LoL), Valorant e Fortnite, além de um módulo especial para quem deseja se tornar streamer profissional.

O processo de seleção contará com uma metodologia de avaliação em etapas, e os seis candidatos com maior aproveitamento no programa receberão uma extensão do curso por mais 45 dias, além de um apoio financeiro de R$ 2,4 mil para vivenciar uma experiência única atuando nos times de base da CNB Esports. Eles também participarão de encontros remotos com treinadores profissionais durante 12 semanas.

As vagas serão distribuídas conforme a demanda de inscrições e serão aplicadas de forma online por meio da plataforma da CNB Esports.

“O Santander Gamer Pro irá proporcionar aos gamers as ferramentas para atingir um nível profissional, com toda a estrutura necessária para desenvolver habilidades em alguns dos principais jogos eletrônicos da atualidade e para os streamers que desejam se aprimorar na transmissão de conteúdo em plataformas monetizadas,” afirma, Senior Head de Governos, Instituições, Universidades e Universia no Brasil.

De acordo com Marcio Giannico, Senior Head de Governos, Instituições, Universidades e Universia no Brasil, o objetivo é possibilitar uma imersão na rotina de um jogador profissional dentro das equipes da CNB, sendo esta uma oportunidade que poderá abrir muitas portas no mundo dos esports. “São experiências como essa que fazem a diferença para as empresas que trabalham dentro desse universo e que estão sempre em busca de profissionais qualificados,” afirma.

Desde seu lançamento em 2022, o programa Santander Gamer Pro atraiu mais de 60 mil inscritos e mais de 13 mil alunos participaram dos cursos. Em 2023, houve um aumento de 10% nas inscrições do público feminino em comparação à edição anterior, refletindo o crescente interesse das mulheres em serem protagonistas no cenário dos esports.

Um exemplo desse impacto é Karoline Palhares, de 26 anos, da cidade de Angicos (RN). Conhecida como “karolizzie”, ela foi uma das mais de 180 pessoas contempladas no estado para a edição de 2022 do programa. Karoline afirma que o curso foi um divisor de águas para sua carreira no mundo das lives.

“Foi uma experiência incrível que me permitiu expandir meu conhecimento tanto na parte técnica quanto na prática do streaming. Pude aplicar diversas dicas e insights em minhas lives, o que aumentou o engajamento com o público,” revela.

Carlos Fonseca Junior, cofundador do CNB Esports, complementa: “O programa está abrindo portas para o futuro dos participantes.” Todos os cursos serão realizados de forma online e estarão disponíveis na plataforma da CNB Esports durante dois meses após o fim do período de inscrição. Haverá também encontros regulares pelo Discord com professores disponíveis para tirar dúvidas dos alunos.

Para concorrer a uma bolsa do Santander Gamer Pro, basta ser maior de 16 anos e um entusiasta dos esports. Não é necessário estar cursando uma graduação, ter conhecimento prévio dos jogos ofertados ou ser cliente Santander para se inscrever. O programa promove a diversidade e inclusão, reservando 5% das vagas para PCDs, 30% para mulheres, 40% para pretos e pardos e 25% para ampla concorrência. As inscrições podem ser feitas pelo Santander Open Academy até 15 de julho de 2024.