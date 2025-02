Plataforma ajuda a lançar mulheres no cenário profissional de LoL

Foto: Hub Serpro / Divulgação Iniciativa busca ampliar a participação feminina no cenário competitivo com mentorias, capacitação e premiações

Uma das principais organizações do cenário competitivo, a W7M Esports e o Serpro, referência em tecnologia para o setor público, anunciaram o lançamento do “Hub Serpro de League of Legends”. O projeto tem como objetivo promover inclusão e desenvolvimento de jogadoras, oferecendo mentorias com profissionais do cenário, treinamentos técnicos e competições com premiações.

De acordo com Felipe Funari, CEO da W7M, a iniciativa busca preencher uma lacuna no cenário competitivo.

"Cada vez mais vemos jogadoras talentosas surgindo, mas ainda faltam oportunidades e apoio para que elas alcancem todo o seu potencial. Queremos mudar essa realidade, oferecendo suporte e visibilidade para um cenário mais acessível e representativo”, afirma.

As participantes terão acesso a desafios práticos e simulações competitivas, além de um sistema de filas separadas por nível de habilidade (elo), garantindo uma experiência mais justa e motivadora.

Para Loyanne Salles, superintendente de Comunicação, Marketing e Responsabilidade Social do Serpro, a parceria reforça o compromisso com a diversidade.

"Nosso trabalho conjunto fortalece a comunidade e abre caminhos para que mais jogadoras possam se desenvolver no cenário competitivo. Essa colaboração impulsiona a diversidade e cria um ambiente mais inclusivo nos esports", comenta.

Premiações e impacto na comunidade

O Hub Serpro de League of Legends também contará com um sistema de premiações, incluindo a distribuição de RPs (moeda virtual do jogo) e mais de R$ 16 mil em prêmios em dinheiro ao longo dos três meses de projeto. Interessadas em participar bastam acessar o Discord do projeto.