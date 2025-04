Com FalleN no topo, ranking revela profissionais de esports mais ricos do Brasil

Foto: Radosław Makuch / HLTV Ícone do Counter-Strike 1.6, Global Offensive e agora do CS2, FalleN tem ganhos que ultrapassam o US$ 1,25 milhão em prêmios

Os esportes eletrônicos cresceram exponencialmente no Brasil nos últimos anos, impulsionados por torneios milionários, patrocínios de grandes marcas e uma comunidade apaixonada. Em meio à esse contexto, diversos jogadores fizeram história e hoje acumulam fortunas que os colocam em uma seleto grupo dos mais ricos do País.

O grande destaque do ranking é Gabriel "FalleN" Toledo, que lidera a lista como o jogador de esports mais bem pago do Brasil. Ícone do Counter-Strike 1.6, Global Offensive e agora do CS2, FalleN tem ganhos que ultrapassam o US$ 1,25 milhão em prêmios (equivalente a R$ 7,3 milhões). Consolidado entre um dos grandes nomes do cenário competitivo nacional e internacional, ele joga atualmente pela Furia.

Marcelo “Coldzera”, Fernando “Fer” e Epitácio “Taco” são os jogadores que aparecem logo na sequência, com fortunas avaliadas em mais de US$ 1 milhão, cada um (R$ 5 milhões). Todos eles, inclusive, também são do CS e fizeram parte da Luminosity Gaming campeã do primeiro Major (campeonato mundial) para o Brasil.

Foto: MLG Columbus 2016 / HLTV Elenco que conquistou o primeiro título mundial de Counter-Strike para o Brasil. Da esquerda para direita estão: FNX, FalleN, Fer, Zews (coach), Coldzera e Taco

Os números são do levantamento realizado pela empresa de inteligência Brasil Apostas, que analisou os dados disponíveis no site Esportsearnings.com e considerou os ganhos acumulados ao longo da carreira dos jogadores. Fora isso, calculou o valor médio que cada atleta teria arrecadado por seguidor, considerando sua base de fãs nas redes sociais.

Além do sucesso dos pro-players de Counter-Strike, a pesquisa contabiliza ainda em seu top 10 os atletas Paulo “PHzin” (Fifa), Gustavo “Herdsz” (Rainbow Six), Yan “yanxnz” (Rocket League), Diego “Kheyze”, Felipe “FelipoX” e João “Jv92” (esses três de Rainbow Six).

Rainbow Six Siege é o jogo mais lucrativos do esports do Brasil

Ainda de acordo com a pesquisa realizada pela Brasil Apostas, o sucesso dos pro-players brasileiros está diretamente ligado aos jogos que oferecem as maiores premiações. No Brasil, o Rainbow Six Siege lidera o ranking com mais de US$ 13 milhões (R$ 76 milhões) distribuídos em prêmios, seguido por CS:GO e Fortnite.

CrossFire, PUBG Mobile e Free Fire aparecem logo na sequência, com mais de US$ 3 milhões em premiação, cada um. Por sua vez, Rocket League, Dota 2, Valorant e Counter-Strike 2 (continuação do CS:GO) completam o top 10, com prêmios acima de US$ 2 milhões.