Cosplayers ocupam o Plenário da Assembleia Legislativa do Ceará em homenagem aos 25 anos do Sana

Foto: Rey Alves / Sana A celebração na Assembleia Legislativa marcou o início das homenagens pelos 25 anos do Sana, que terá edição especial em julho de 2025

Cosplayers, luzes e cultura geek invadiram o Plenário da Assembleia Legislativa do Ceará em um momento inédito e simbólico. Na noite dessa quinta-feira, 15 de maio, o espaço que tradicionalmente abriga debates políticos foi transformado em cenário de homenagem aos 25 anos do Sana, um dos maiores eventos de cultura geek do Brasil.

A sessão solene, proposta pelo deputado estadual Missias Dias, reconheceu oficialmente a relevância cultural, social e econômica que o evento vem promovendo no estado há duas décadas e meia.

A cerimônia contou com a presença de diretores, organizadores, parceiros e personalidades que marcaram a trajetória do Sana ao longo desses 25 anos. Um dos momentos mais emblemáticos da noite foi a entrada de cosplayers no Plenário, a primeira vez na história da Assembleia Legislativa que esse tipo de performance artística participou de uma solenidade oficial naquele espaço. O gesto simbolizou o reconhecimento da cultura pop como parte importante da cena cultural cearense.

Presidente da Fundação Cultural Nipônica Brasileira (FCNB), responsável pela realização do Sana, Daniel Braga celebrou a homenagem e destacou o simbolismo do momento.

Foto: Rey Alves / Sana Pela primeira vez na história da Casa, cosplayers participaram de uma solenidade oficial no Plenário 13 de Maio

"Ver o Plenário da Assembleia Legislativa ocupado por cosplayers e profissionais que ajudaram a construir essa história é a maior prova de que a cultura geek também transforma, inclui e inspira. Essa homenagem é, antes de tudo, uma conquista coletiva", afirmou.

Durante a sessão, personalidades que contribuíram para a construção do Sana foram homenageadas com placas comemorativas. Também houve espaço para discursos emocionados, que relembraram o início do evento ainda em espaços modestos e celebraram a transformação do Sana em um verdadeiro fenômeno de público e impacto cultural no Nordeste.

Foto: Rey Alves / Sana Entre as autoridades presentes estava o secretário de Esportes do Ceará, Rogério Nogueira

Histórico do Sana

Criado no fim dos anos 1990, o Sana cresceu junto com o interesse por anime, mangá, games e K-pop no Brasil, tornando-se um ponto de encontro fundamental para fãs, artistas e empreendedores da cena geek. Em 2025, o evento celebra oficialmente seu aniversário de 25 anos com uma edição especial marcada para os dias 18, 19 e 20 de julho, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.

Foto: Rey Alves / Sana A sessão solene reconheceu oficialmente a relevância cultural, social e econômica que o Sana tem promovido em Fortaleza

A programação da edição comemorativa promete convidados nacionais e internacionais, shows, concursos de cosplay, atrações de anime, cultura coreana, dublagem e muito mais. A expectativa é reunir aproximadamente 90 mil pessoas durante os três dias de evento, consolidando o Sana como um dos maiores e mais tradicionais eventos do gênero no País.