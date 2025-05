Riot Games confirma estande de League of Legends no Sana 2025 Parte 2

Foto: Riot Games / League of Legends Evento em Fortaleza terá gameplay exclusivo, cosplay, brindes e participação de influenciadores para celebrar a nova temporada do jogo

A Riot Games marcará presença na edição Parte 2 do Sana 2025, o maior evento geek do Nordeste, que ocorre entre os dias 18 e 20 de julho no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. Com um estande temático de League of Legends (LoL), a empresa prepara experiências imersivas inspiradas em "Além do Florescer Espiritual" — tema da 2ª Temporada de 2025 — incluindo espaço de gameplay para testar o novo modo de jogo, brindes, desfiles de cosplayers e mais atrações para a comunidade.

A participação no Sana integra a série de ações da Riot Games no Brasil que celebram as novidades previstas para os próximos meses dentro do novo modelo sazonal de conteúdos e temáticas de League of Legends.

A campanha marca o retorno de Florescer Espiritual (Spirit Blossom), um dos temas mais populares do jogo, agora ampliado com atualizações de mecânicas, um visual renovado para o Summoner's Rift, um modo inédito de jogo, uma nova campeã — Yunara — além de melhorias no sistema e novas skins.

Para apresentar as novidades, a Riot também prepara conteúdos informativos nas redes sociais, além de contar com um squad de influenciadores — como @kengaZ, @vieira_steph, @lumavs, @rbiana, @supremaonika, entre outros — que vivenciarão a imersão da 2ª Temporada e trarão curiosidades para os fãs.

Um programa especial reunirá especialistas em League of Legends para discutir a lore do jogo com foco na nova temática, incluindo teorias que movimentam a comunidade. Detalhes sobre a estreia do programa serão divulgados nas próximas semanas.

A chegada da campeã Yunara também será comemorada com a participação da dubladora Letícia Quinto, que apresentará seu trabalho para o público. Já o ex-pro player Absolut compartilhará dicas de como incluir Yunara nas composições e aumentar as chances de vitória nas partidas.

Durante a temporada, cosplayers de Yunara, Ashe, Morgana, Akali, Karma e Hwei participarão de encontros com a comunidade, tanto no Sana como em rodadas da LTA Sul — na Riot Games Arena São Paulo — e em uma Watch Party da final do MSI, marcada para 12 de julho.

“Estamos muito animados com o retorno de uma temática que sabemos que a comunidade de League no Brasil ama. Por isso, resolvemos desenvolver uma campanha dedicada, explorando ao máximo tudo o que esta nova temporada tem a oferecer. Essas boas novas são a oportunidade perfeita para os fãs que gostam de se divertir com League em novos formatos, com modo de jogo inédito, e temos certeza que os conteúdos vão inspirar os fãs para desvendar as novidades”, destaca Rodrigo Friggi, gerente sênior de publishing da Riot Games no Brasil.

Para acompanhar as ativações de Além do Florescer Espiritual, a Riot orienta que a comunidade fique atenta aos perfis de League of Legends no Instagram, X, TikTok e YouTube. A cinemática oficial da 2ª Temporada já está disponível e pode ser conferida abaixo.

Além do Florescer Espiritual, T2 25 – League of Legends