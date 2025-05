Ceará pode ganhar arena gamer pública com acesso gratuito

Foto: Samuel Setubal / O POVO Projeto de indicação apresentado na Assembleia Legislativa propõe centro multifuncional voltado para e-sports, inovação e economia criativa

Um passo ousado em direção ao futuro digital pode estar prestes a ser dado em território cearense. Foi protocolado na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) um projeto de indicação que propõe a criação da “Arena Gamer Pública do Ceará”, um centro de inovação com acesso gratuito, voltado à prática dos esportes eletrônicos, desenvolvimento de jogos e formação profissional em tecnologia e conteúdo digital.

De autoria do deputado estadual Bruno Pedrosa (PT), a proposta vista transformar o universo dos games em política pública com fins sociais, educacionais e econômicos. O novo equipamento seria equipado com infraestrutura de ponta, incluindo computadores de alto desempenho, consoles, internet de alta velocidade, palco para eventos, estúdios de transmissão, áreas de convivência, camarins, laboratórios, salas de aula e espaços acessíveis para pessoas com deficiência.

A ideia central é democratizar o acesso à tecnologia, incentivar a profissionalização em áreas como e-sports, produção de conteúdo, desenvolvimento de software e streaming (transmissão de jogos), além de impulsionar a economia criativa cearense, integrando o estado ao circuito nacional e internacional dos esportes eletrônicos. O espaço também seria um ponto de encontro entre estudantes, profissionais e entusiastas do setor.

O projeto prevê ainda a realização de cursos, workshops e competições estaduais, e a criação de uma plataforma digital para divulgação de oportunidades, eventos e interação entre participantes.

Leia mais Gamers recebem homenagem na Alece por contribuição aos e-sports

Como não tremer na hora do clutch? Psicólogo ex-Loud detalha técnicas de performance

Cosplayers ocupam o Plenário da Assembleia Legislativa do Ceará em homenagem aos 25 anos do Sana Sobre o assunto Gamers recebem homenagem na Alece por contribuição aos e-sports

Como não tremer na hora do clutch? Psicólogo ex-Loud detalha técnicas de performance

Cosplayers ocupam o Plenário da Assembleia Legislativa do Ceará em homenagem aos 25 anos do Sana

A gestão da Arena ficaria sob responsabilidade da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará (Secitece), com apoio da Secretaria da Cultura (Secult), e poderá contar com parcerias público-privadas para fornecimento de equipamentos, patrocínios e projetos conjuntos com empresas do setor.

Outro destaque é a previsão da criação de um Conselho Gestor, composto por representantes do governo, da comunidade gamer, universidades e empresas de tecnologia, garantindo que a governança do espaço seja plural e conectada às necessidades reais do setor.

A ascenção do mercado de esportes eletrônicos, assim como a relevância que a indústria de jogos e tecnologia para proporcionar oportunidade de formação profissional e geração de renda, foram utilizadas como justificativa para a resolução da proposta.

Segundo Bruno Pedrosa, criar um espaço público dedicado à área, portanto, pode futuramente proporcionar inclusão digital tanto a jovens quanto a adultos, oferecendo novas habilidades e possibilidades de profissionalização no setor.

“Acreditamos que esta iniciativa contribuirá significativamente para o desenvolvimento do Ceará, alinhando-se às tendências globais e oferecendo à população um espaço inovador para o aprendizado, a prática de esportes eletrônicos e o desenvolvimento tecnológico”, escreveu o deputado no projeto.

O projeto segue agora para análise do Governo do Estado. Caso o Executivo decida acatar a proposta, deverá encaminhá-la formalmente à Assembleia Legislativa como mensagem para apreciação dos parlamentares.