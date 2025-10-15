Confira as mudanças viárias na av. Benjamin Brasil, no bairro Mondubim

Foto: FÁBIO LIMA Obras devem ser concluídas até o fim de novembro

Um conjunto de intervenções viárias foi iniciado nesta quarta-feira, 15, na avenida Benjamin Brasil, no bairro Mondubim, em Fortaleza. As mudanças, realizadas pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), prevêem a instalação de lombadas, o fechamento de canteiros e a revitalização semafórica na região.

As intervenções são resultado de estudos técnicos realizados pela AMC, que identificaram a necessidade de readequações para garantir maior segurança viária na região. As obras devem ser concluídas até o fim de novembro, de acordo com a Prefeitura de Fortaleza.

Entre as medidas previstas para serem implementadas, a instalação de seis lombadas físicas deve começar ainda na noite desta quarta-feira, 15, período em que o fluxo de veículos costuma ser reduzido.

Os equipamentos serão fixados próximos às ruas Joaquim Jerônimo, Diamante e 26º Batalhão. A iniciativa, segundo a gestão municipal, visa reduzir a velocidade dos veículos e facilitar a travessia dos pedestres, que são considerados os usuários mais vulneráveis no trânsito.

LEIA TAMBÉM | Tendência global, redução da velocidade no trânsito torna cidades mais seguras

O projeto conta ainda com o fechamento de canteiros centrais nas interseções com as ruas Gastão Justa, Leon Gradvohl e Joaquim Jerônimo, visando prevenir sinistros e tornar os cruzamentos mais seguros.

Em relação à sinalização, novos semáforos devem ser instalados nos cruzamentos com as ruas Paurilo Barroso e Vereadora Zélia Correia de Souza.

A revitalização completa da sinalização vertical e horizontal da via, que atualmente recebe um volume diário de cerca de 28 mil veículos, também deve ser concluída.

O objetivo é promover a melhoria do ordenamento do tráfego na região e aumentar a segurança nos deslocamentos.

População espera que as mudanças ajudem a melhorar o tráfego na região

Há seis anos trabalhando em uma academia localizada na frente da avenida, a profissional de serviços gerais Raimunda Eugênia, 57, conta que costuma utilizar diferentes modais de transporte para trafegar pela via. Entre os mais frequentes, estão moto, bicicleta e até mesmo o deslocamento à pé.

Ao saber das mudanças propostas para a avenida, ela afirma que a iniciativa veio em boa hora. “Estamos precisando, porque aqui tem muitos acidentes, mas não tem lombadas, não tem sinal. Eu vejo muitos acidentes aqui, principalmente de moto e carro”, argumenta.

Ela compartilha ainda que os veículos costumam trafegar em alta velocidade pela região. “Se tivesse lombada, melhoraria, diminuiria a velocidade aqui”, defende.

Cidade parada: você não está preso no trânsito, você é o trânsito; CONFIRA

Empresário do setor de móveis, Ícaro Fernandes, 41, conta que não sabia que a avenida iria passar por alterações, mas também acredita que as mudanças vêm para melhorar.

Há 12 anos trabalhando no estabelecimento em frente à via, Fernandes percebeu que o fluxo de veículos na avenida e o número de sinistros cresceu bastante ao longo dos anos.

“Como o fluxo de veículos aumentou aqui e nós temos muitos retornos, acaba tendo acidentes. São colisões de carros, motos, e até com pedestres, às vezes, a gente vê os atropelamentos”, explica.

O empresário classifica as mudanças como positivas e necessárias. “De fato, a circulação na avenida tem ficado muito complicada, principalmente para quem vai usar os retornos. Vai facilitar para quem precisa fazer a conversão”, exemplifica.