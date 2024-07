Supermercados Cometa e Assaí estão na memória dos cearenses

Foto: João Filho Tavares 15,7% do público mencionou o Assaí neste ano.

O número de lojas, a variedade de produtos, o preço ou o atendimento... Afinal, quais diferenciais fazem os supermercados se destacarem? Talvez uma combinação dessas características tenha levado o Cometa e o Assaí a se consagrarem como os supermercados mais lembrados pelos cearenses na pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind.

As marcas registraram um empate técnico na categoria, em decorrência da margem de erro do levantamento de quatro pontos percentuais, com 17,3% das pessoas entrevistadas citando o Cometa quando questionadas qual a marca vem primeiro à mente ao se falar em supermercados, enquanto 15,7% do público mencionou o Assaí neste ano.

Essa foi a primeira conquista do Assaí na liderança em 16 edições do Top of Mind, já o Cometa acumulou cinco vitórias entre os anos de 2004 a 2024. Entre o público A e B, as marcas também ficaram na primeira posição devido a um empate técnico neste ano, com 22,4% das menções para o Cometa e 17% para o Assaí.

Em 2024, o Assaí se destacou com o índice mais alto já registrado pela marca em todas as edições gerais (15,7%). Em contrapartida, o menor índice foi em 2012 – primeiro ano em que foi citado na pesquisa –, com 1%. No caso do Cometa, o maior percentual de menções ocorreu em 2023, com 22,3%, ao passo que o menor foi em 2010, com 2,5%.

O Ceará foi o primeiro estado que o Assaí investiu fora do eixo Rio de Janeiro e São Paulo em 2008, quando ocorreu um processo de expansão da marca, o que representou uma geração de mais de 7 mil empregos para a população cearense, de acordo com o diretor de operações Norte e Nordeste do Assaí Atacadista, Claudemir do Carmo.

“Desde o início, fomos muito bem recebidos por aqui. Por isso, acreditamos que esse resultado está conectado com as estratégias personalizadas que trabalhamos no Ceará, assim como a experiência de compra completa e agradável que oferecemos”, informou Claudemir, citando que o Estado foi um dos que mais contou com aberturas de lojas da marca no País, totalizando 15, com seis novas unidades entre 2021 e 2023.

O diretor comentou, ainda, que o Assaí trabalha com fornecedores e marcas da região, com produtos variados e atendimento humanizado tanto para os empreendedores quanto para os clientes. “Isso nos ajuda a ter uma vivência regional e singular do Ceará”, pontuando, também, a política de preços competitivos da marca e do aplicativo Meu Assaí.

O Assaí tem atuado com divulgações em diferentes mídias e eventos, como o patrocínio do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste. “Em 2023, fizemos uma campanha especial para o aniversário da capital Fortaleza (...). Para 2024, estamos trabalhando em um vídeo-manifesto para homenagear a capital”, detalhou Claudemir.

Já a coordenadora de marketing do Cometa, Waleska Caldas, atribuiu a lembrança dos cearenses à presença física da marca, a qual considera forte e de grande alcance em boa parte da capital Fortaleza, onde ocorreram as entrevistas do levantamento. Além disso, a gestora destacou uma política de preços “bem agressiva” para justificar o cenário.

Atrelado a esses pontos, Waleska citou um trabalho de competitividade, que busca sempre ofertar o menor preço, seguindo um calendário de ofertas. “Todos os dias temos promoções nas lojas, além da praticidade de acessar diversos serviços em um só lugar com o nosso modelo tipo ‘mall’ (shopping, na tradução do inglês)”.

No ano passado, o Cometa lançou um aplicativo que funciona como um programa de fidelidade, com descontos exclusivos, comunicação direcionada e sorteios, a fim de melhorar a experiência dos clientes e trazer novos benefícios. Em breve, será lançado, ainda, um e-commerce para entregas ou retiradas nas lojas, segundo Waleska.

“Queremos estreitar a relação com o nosso consumidor, oferecer ainda mais benefícios e atingir parte do público em bairros que ainda não é possível estarmos fisicamente”, explicou a coordenadora de marketing do Cometa, o qual dispõe de 38 lojas na capital e região metropolitana, com previsão de inauguração de mais sete lojas em 2024.

A marca Óticas Boris foi lembrada por 32,5% dos entrevistados no Anuário Datafolha Top of Mind, ficando na liderança entre óticas e joalherias e superando o segundo colocado por 25,3 pontos percentuais. A empresa é a única vencedora das 16 edições da pesquisa no segmento, mantendo uma trajetória estável de 2004 a 2024.

Com o público A e B, a Boris teve resultados semelhantes, com 35,5% das menções nesse ano e vitórias em todas as 16 edições do levantamento realizado no grupo, mantendo uma liderança absoluta frente aos concorrentes ao longo dos anos. No contexto geral, em 2024, 25,5% do público não soube informar o nome de alguma marca na categoria.

Apesar da trajetória positiva, a empresa registrou o menor percentual de menções em 2024, enquanto o maior foi em 2007, atingindo 45,9%. No recorte A e B, o menor índice foi em 2010, com 30% do público citando a marca, enquanto o maior foi em 2014, alcançando 49,4%.

A marca citou o “cuidado especial com os clientes” como uma peça primordial para o sucesso, atentando-se a detalhes desde a recepção dos consumidores até a confecção das lentes dos óculos há mais de 50 anos no mercado varejista. “Nossa missão é tornar possível a aquisição de óculos pelas famílias cearenses”.

A Boris dispõe de mais de 60 óticas no Ceará, com um portfólio de produtos com marcas exclusivas de armações e lentes, em meio a grifes nacionais e internacionais. O intuito é estar presente em todos os lugares, trabalhando a imagem e a divulgação da companhia em mídias online e offline, explicou em nota.

“Temos clientes que nos acompanham há muito tempo, e quem conhece a Boris sabe o quanto já fizemos história trazendo bordões e campanhas que marcaram gerações. Além da televisão, dos jornais e das revistas, também agregamos o online às nossas estratégias, apresentando ações ainda mais impactantes para o nosso público”, acrescentou.

A comunicação constante da Boris foi vista pela empresa, também, como um motivo que levou-a ao cenário positivo do Top of Mind. A campanha mais recente da marca é chamada de ‘Um é bom, dois é Boris’, em que os clientes compram um óculos de grau em qualquer loja da empresa e ganham um óculos de sol gratuitamente.

Além da Boris, os cearenses citaram outras marcas na categoria esse ano, como Diniz (7,2%), Casa do Relojoeiro (6,1%), Rommanel (4%), Itamarati (2,9%), Óticas Carol (2,7%), Visão (2,4%), Vivara (1,2%) e Ótica do Trabalhador (1%). No público A e B, a Casa do Relojoeiro (12,8%) e a Diniz (5,4%) ficaram logo atrás da Boris.



Em meio à competição com marcas de blogueiras e a uma onda de cuidados com a pele (skincare, em inglês), a Avon, Embelleze, Natura e O Boticário foram as empresas mais citadas pelos entrevistados da pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind, se destacando como as marcas que vêm primeiro à mente ao se falar em beleza e estética.



Neste ano, 4,7% das pessoas lembraram da Avon, 4,4% da Embelleze, 4,3% da Natura e 4,2% do O Boticário, outras 45,7% não souberam responder o nome de uma marca de beleza e estética. A situação de empate técnico das companhias se deu pela margem de erro do levantamento, de quatro pontos percentuais para mais ou para menos.

Essa foi a primeira vez que quatro companhias dividiram a liderança da categoria, que contém duas edições até o momento. No ano passado, as mais citadas foram Avon (5,3%) e O Boticário (4,8%), consagrando-se como as maiores vencedoras do segmento, enquanto Embelleze (2,8%) e Natura (3%) não estiveram no pódio.

O POVO entrou em contato com a Embelleze e a Avon para comentar o cenário, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

Já o vice-presidente de negócios da Natura no Brasil, Agenor Leão, acredita que o trabalho focado “no potencial das relações e no poder da cosmética como ampliadora de consciência” seja o principal motivo para a conexão da marca com as pessoas. “É uma honra estar entre as marcas mais lembradas pelo público cearense.”

A estratégia de vendas da Natura e a experiência digital, com produtos de qualidade e sustentáveis, foram citados por Agenor como pontos fortes da empresa. “ É um círculo virtuoso impulsionado, especialmente, pelos consumidores. Quando eles escolhem nossos produtos, também escolhem regenerar o planeta e as pessoas.”

Para a diretora de marketing regional e comunicação com rede de franquias do Grupo Boticário, Jacqueline Tobaru, a companhia busca sempre ter um olhar atento às movimentações e tendências do mercado, priorizando o relacionamento próximo com os consumidores.

“O Ceará é um estado de extrema importância para nós e, por isso, ano a ano procuramos identificar e mapear os hábitos e gostos dos cearenses, já que essa é uma região que faz parte da nossa trajetória. Notamos que cada consumidor tem uma relação única com a marca, criada a partir de experiências afetivas”, explicou Jacqueline.

No recorte do público A e B em 2024, a liderança foi dividida entre O Boticário (6,1%), Embelleze (3,8%), Avon (3,5%), Mary Kay e IAP (ambas com 3,2%), L’Oréal (2,7%) e Seda (2,6%), com uma margem de erro de oito pontos percentuais para o grupo.



Oi e TIM são as operadoras de telefonia na boca dos cearenses







No primeiro ano em que as operadoras de telefonia foram pesquisadas pelo Anuário Datafolha Top of Mind, em 2024, a Oi e a TIM empataram na liderança, abrangendo a maior parte das respostas dos entrevistados, os quais foram questionados sobre qual marca vem primeiro à mente, de forma espontânea, neste segmento.

Cerca de 24,8% das pessoas entrevistadas lembraram da Oi, enquanto 21,8% recordaram da TIM. A situação de empate técnico ocorreu devido à margem de erro de quatro pontos percentuais do levantamento. A Claro (20,4%), Vivo (20%), Global (2,5%) e Telemar (1,2%) foram citadas logo após também.

Todavia, no recorte do público A e B, apenas a TIM ocupou o pódio, com 29,8% das respostas neste grupo. Em seguida, estavam a Vivo (21%), Claro (20,7%), Oi (20,1%), Global (2,8%) e NET (0,9%), entre outras menos lembradas. Uma parcela de 2,1% dos entrevistados não lembrou de nenhuma marca nesse grupo.

Apesar de ocupar a mente dos cearenses, a operação da Oi foi vendida e repartida em 2022 entre Claro, Vivo e TIM. Cerca de 8,8 milhões de chips ativos da companhia no Ceará foram para essas empresas, que ficaram com 33,26%, 33,09% e 32,82% do montante, respectivamente.

O diretor de vendas da TIM Nordeste, Bruno Talento, o Ceará tem sido prioritário para a empresa e sendo alvo de ações para fortalecer a conexão com o público local nos últimos anos, como campanhas e projetos voltados à diversidade e inclusão. “Procuramos olhar a telefonia além da tecnologia e sim como ponto de inovação, criatividade e conectividade.”

Bruno citou, ainda, que a TIM realizou investimentos na rede “para oferecer a melhor qualidade e disponibilidade de conexão”, mas não especificou números. “Ano passado, garantimos 100% de implementação do 5G em Fortaleza, chegando recentemente a diversos bairros de Juazeiro do Norte, Maracanaú e Caucaia”, detalhou. (Com Armando de Oliveira Lima)



