Mesmo com recuo no cultivo, 56,8% da produção de castanha é no Ceará

Foto: FÁBIO LIMA O Estado é o maior produtor de castanha-de-caju do Brasil

O Ceará é o maior produtor de castanha-de-caju do Brasil, devendo ser responsável, em 2025, por 56,8% da produção da oleaginosa. Entretanto, o cultivo do produto no Estado, neste ano, é prospectado em 80,2 mil toneladas (t), montante 21,3% menor do que o registrado em 2024.

No que concerne ao rendimento médio, ele também deve recuar no comparativo anual, passando de 361 quilos por hectare (kg/ha) para 280 kg/ha. A baixa esperada é de 22,4%.

Os dados fazem parte do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira, 15, que traz as estimativas de abril de 2025 para a safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas.

Segundo o divulgado na pesquisa, “o cajueiro é uma planta cujo potencial produtivo está muito relacionado com o clima”. No ano passado, a distribuição pluvial foi considerada boa. Porém, “para 2025, os produtores não estão muito otimistas”.

No cenário nacional, a produção também deve ser reduzida (-12,4%), sobretudo pelo menor rendimento médio (-13,1%). A área a ser colhida tende a aumentar 0,7%, contudo, conforme o levantamento, o percentual é insuficiente para conter o declínio da produção.

Considerando a safra total de cereais, leguminosas e oleaginosas, que inclui, dentre vários produtos, o feijão, café, milho, banana, uva, entre outros. A quantidade produzida no Estado deve aumentar 2.6%, alcançando 954,9 mil toneladas.

Já, no Brasil, a projeção é de que a produção em 2025 (328 milhões de toneladas) seja 12,2% maior que a obtida no ano passado (292,7 milhões de toneladas).

Estimativa para produção de café no Ceará é 13,1% menor do que em 2024

No Ceará, a perspectiva para a produção de café em abril de 2025 se manteve estável em relação ao mês anterior, com 444 t. Montante, entretanto, foi 13,1% menor do que o registrado na safra de 2024.

O resultado do Estado não foi acompanhado pelas demais unidades federativas (UFs) do Nordeste incluídas no levantamento. Na Bahia e em Pernambuco, no comparativo anual, a expectativa é de que a produção cresça 6,6% e 1,8%, respectivamente.

Agora, considerando as áreas utilizadas para a plantação, se estima que elas sejam maiores do que a do ano passado, representando um recuo no rendimento médio, que deve registrar uma queda de 14,3%, chegando em 341 kg/ha.

Desempenho segue o observado nacionalmente, que prevê redução tanto na produção (- 3,6%) quanto no rendimento (- 2,3%). A safra do grão neste ano deve ser de 3,3 milhões de toneladas.

Áreas de plantação de algodão no Estado devem crescer mais de 50%

As duas áreas de plantação de algodão herbáceo do Estado devem registrar crescimento na passagem de 2024 para 2025. A estimativa é de que na área 1 e na área 2 as altas sejam de 55.6% e 59.3%, respectivamente, totalizando 3.701 ha em cada.

A perspectiva de produção da fibra no Ceará também mostra um cenário positivo, com 6.863 t, a projeção de aumento é de 46,2%.

No Brasil, também se espera alta na quantidade de algodão cultivado no comparativo anual, porém menos expressiva (2,8%). A estimativa é de que 9,1 milhões de toneladas sejam produzidas no País.

Ceará é o segundo maior produtor de feijão do Nordeste

O Ceará deve ser o segundo maior produtor de feijão do Nordeste em 2025, com 112.672 t, atrás apenas da Bahia (122.000 t). Em relação ao ano passado, a expectativa é de que o cultivo do grão aumente 54.4%.

Nacionalmente, se projeta que o Estado representa 9,62% da produção total de feijão no Brasil (1.171.863 de toneladas).

Produção de milho no Ceará deve aumentar 44,9%

A produção de milho no Ceará deve chegar a 579.540, com um aumento estimado de 44,9% na comparação com 2024. O rendimento médio do grão também deve crescer, chegando a produzir 968 kg/ha.

A estimativa da produção do milho no País foi de 128,2 milhões de toneladas, crescimento de 11,8% em relação ao volume produzido ano passado. Já o rendimento deve ser de 5.834 kg/ha.



