Feira do Empreendedor e Siará Tech Summit 2025 devem atrair 60 mil pessoas, projeta Sebrae

Foto: FERNANDA BARROS ￼SIARÁ Tech Summit já entrou no calendário do ecossistema de inovação no Ceará

Sessenta mil visitantes em três dias. Este é o público que o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará (Sebrae-CE), pretende reunir, no Centro de Eventos, na próxima semana, de 8 a 10 de outubro, na Feira do Empreendedor e no Siará Tech Summit 2025. É a primeira vez que os dois eventos ocorrem simultaneamente.

Herbart Melo, gestor de inovação do Sebrae Ceará, informa que a Feira do Empreendedor retorna com a missão de apoiar a criação de novos negócios, estimular a expansão das empresas já existentes e difundir a cultura empreendedora.

Entre as atrações estão nomes de destaque, como o ator Murilo Rosa; o ex-jogador de futebol Raí; e Luís Justo, CEO da Rock World (Rock in Rio e The Town), eleito pela Bloomberg como uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina.

Já o Siará Tech Summit reunirá startups, universidades, aceleradoras, investidores, empresas e órgãos públicos para debater tendências globais e apresentar soluções tecnológicas aplicadas ao mercado.

A iniciativa, que em 2025 ano chega à sua quarta edição, vem se consolidando como o maior evento de inovação e tecnologia da região Nordeste.

Como parte da programação deste ano, os participantes terão acesso a conteúdos estratégicos com especialistas e experiências interativas, palestras magnas, rodadas de negócios e networking, conexão com investidores, aceleradoras e grandes empresas do país. O evento contará ainda com uma exposição de mais de 300 startups com soluções aplicáveis para o mercado, além da realização de hackathon, pitchs, podcasts e mentorias.

Este ano, o principal foco é fazer com que as startups possam atender às 670 empresas tradicionais daqui do estado”, diz Herbart Melo.

Com um total de 826 startups ativas, o Ceará se destaca como o segundo estado do Nordeste em número de empresas inovadoras mapeadas pelo Sebrae até o mês de agosto de 2025. É o que aponta o levantamento feito pelo Observatório Sebrae Startups, plataforma do Sebrae Startups que conta atualmente com mais de 20 mil startups mapeadas em todo o território brasileiro.

Entre os nove estados nordestinos, apenas Pernambuco está à frente do Ceará com um total de 870 empresas inovadoras em atividade. A grande maioria das startups cearenses está concentrada na cidade de Fortaleza, que sedia cerca de 63% do total de empresas do segmento no estado (570 empresas). Também se destacam no cenário de inovação local, os municípios de Juazeiro do Norte, Sobral e Tauá, com 47, 36 e 31 startups em atividade, respectivamente.

O levantamento do Observatório do Sebrae Startups mostra ainda que o principal modelo de negócio das startups cearenses é o “B2b” com 50% do total e o modelo de receita predominante é “Assinatura (saas)” com 42% das empresas adotando essa estratégia. Além disso, o maior volume de empresas inovadoras do estado ainda está na fase de “Validação” com 42% e a maioria atua nos segmentos de “Tecnologia da Informação”, “Saúde e Bem-estar” e “Educação” com 16, 12 e 10%, respectivamente.

De acordo com o Sebrae-CE, o Siará Tech Summit também se projeta internacionalmente, funcionando como trampolim para startups cearenses e brasileiras que desejam ganhar espaço em eventos de repercussão mundial, como o Web Summit Lisboa.

"Vamos unir empreendedorismo e inovação", diz Alci Porto, diretor técnico do Sebrae-CE. Com uma estrutura inédita, os dois eventos ocuparão pavilhões independentes de 13.500 m2.

“O evento une o empreendedorismo e a inovação sem a qual a gente entende que o empreendedor não sai completo para vencer as dificuldades. Nós dissemos sempre que o ambiente de negócio fora da empresa é fundamental para o empreendedor se desenvolver. Quando ele não encontra uma facilidade com o poder público, com as universidades, quando ele não encontra os líderes para ajudá-lo a pensar o futuro, tudo isso causa um fator impeditivo no desenvolvimento desses pequenos negócios”, pontua Alci Porto.

Além de reunir milhares de participantes, a iniciativa movimenta diversos setores da economia local, como hotelaria, transporte, gastronomia, comércio e serviços, projetando Fortaleza no calendário nacional como polo de negócios, inovação e tecnologia.

De acordo com os organizadores, os participantes (startups, investidores, empresas, universidades, empreendedores e especialistas) terão acesso a um ambiente de trocas e conexões capaz de impulsionar negócios, estimular parcerias e fortalecer a cultura empreendedora e de inovação.

Mais notícias de Economia