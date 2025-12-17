Data center da Etice busca certificação internacional

Foto: FCO FONTENELE ￼UPGRADE na estrutura do Cinturão Digital vai elevar capacidade da rede para 400 GB

O data center da Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice), em Fortaleza, já conecta 896 fornecedores de conteúdo ao Ponto de Troca de Tráfego da Internet no Brasil (IX.br), incluindo empresas como Netflix, TikTok, Google, Globo, Amazon, Microsoft e Meta.



A conexão ao IX.br permite que o tráfego de dados entre provedores, empresas e usuários seja realizado localmente, sem a necessidade de roteamento por servidores internacionais. Segundo a Etice, esse modelo reduz a latência, melhora a velocidade de acesso e contribui para a eficiência da internet utilizada no Ceará e em outras regiões do país.



Favorecido pela posição geográfica de Fortaleza — ponto de chegada e saída de cabos submarinos que conectam o Brasil a outros continentes —, o Ceará se consolidou como o segundo maior ponto de interconexão de internet do país, atrás apenas de São Paulo.

A infraestrutura da Etice é integrada à rede de fibra óptica do Cinturão Digital do Ceará (CDC), responsável por conectar a Capital a municípios do interior e a outras redes nacionais.



Com foco na ampliação da capacidade operacional, a Etice pretende expandir o data center e buscar certificação internacional na categoria Tier, concedida pelo Uptime Institute.

A certificação avalia critérios como confiabilidade, redundância e disponibilidade das instalações e é considerada um diferencial competitivo para centros de dados que operam serviços críticos.



Além da troca de tráfego de dados, o data center abriga equipamentos essenciais para a operação do Cinturão Digital do Ceará, uma das maiores redes públicas de fibra óptica do Brasil. Atualmente, o CDC interliga 139 municípios, ao longo de 5.921 quilômetros, garantindo comunicação entre órgãos do Governo do Estado e suporte a projetos públicos que dependem de conectividade estável.



A relevância da infraestrutura também levou o Observatório Nacional a instalar no local um relógio atômico de césio, equipamento que estabelece a referência primária de tempo no Brasil. O sistema oferece precisão superior à do GPS e opera de forma independente de satélites estrangeiros, ampliando a segurança de transações financeiras, comerciais, aplicações em blockchain, redes 5G e sistemas críticos.

O serviço será disponibilizado gratuitamente por meio do endereço ntp.ce.ix.br, mantendo redundância com outros pontos do NTP.br.



A estrutura tecnológica viabiliza ainda a oferta de serviços digitais comercializados pela Etice, como soluções de nuvem, backup, identificação biométrica e videomonitoramento. Esses recursos sustentam iniciativas de transformação digital em diferentes áreas da administração pública estadual.



Entre os serviços acessados a partir do data center estão os conteúdos do programa Ceará Digital, que reúne 1.534 serviços em 19 áreas de interesse público. De acordo com dados de dezembro de 2025, os serviços mais procurados incluem consultas ao Vale Gás Social, cadastro de revendedores do Modo Fiscal Eletrônico e emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN).



A infraestrutura também dá suporte ao programa Ceará Conectado, iniciativa do Governo do Estado voltada à oferta de internet gratuita e de alta velocidade em espaços públicos. Atualmente, o programa atende 137 municípios, por meio de parcerias com as prefeituras, com foco na inclusão digital e no acesso à informação.



Outro serviço abrigado no data center é o sistema de telefonia VoIP do Governo do Estado, que utiliza a rede do Cinturão Digital para integrar comunicações internas e externas entre órgãos públicos. Segundo a Etice, a solução garante qualidade nas chamadas e reduz custos com ligações, gerando economia aos cofres públicos.



Com a ampliação da infraestrutura e a busca por certificações internacionais, o data center da Etice reforça o papel do Ceará como um dos principais polos de conectividade do país, combinando posição estratégica, integração nacional e suporte a serviços digitais essenciais.



