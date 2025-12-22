Fim de ano impulsiona consumo nos shoppings da Grande Fortaleza

Foto: Aldair Pereira/divulgação Muitos estabelecimentos mantêm programação especial de Natal e horário estendido para compras

As festas de fim de ano devem intensificar o consumo nos shoppings de Fortaleza e da Região Metropolitana, que projetam crescimento no faturamento, aumento do fluxo de público e elevação do ticket médio entre novembro e janeiro.

Os empreendimentos apostam em campanhas promocionais, sorteios, ações do tipo compre e ganhe, programação gratuita e ampliação dos horários de funcionamento para atender à demanda do período.

Entre os dados informados, há projeções de crescimento de até 25% nas vendas, aumento do fluxo que chega a 45% em semanas específicas, ticket médio estimado entre R$ 500 e R$ 1.100 e reforço na contratação de mão de obra temporária, com destaque para centros que estimam centenas de vagas adicionais.

A estratégia também inclui investimentos maiores em comunicação e marketing, abertura de novas lojas ao longo de 2025 e manutenção de taxas de ocupação elevadas, indicando a concentração do consumo de Natal e Ano-Novo nos grandes centros comerciais da capital e do entorno.



Natal concentra consumo em shoppings e leva RioMar Fortaleza e Kennedy a ampliar horários e campanhas



O consumo de Natal segue concentrado nos shopping centers em Fortaleza. Levantamento da Fecomércio aponta que 42% dos consumidores da capital preferem realizar as compras de fim de ano nesses empreendimentos.

Diante desse cenário, os shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy ampliaram o horário de funcionamento e lançaram campanhas promocionais para o período.



No RioMar Fortaleza, a estratégia inclui a campanha “Um Espetáculo de Natal”, com ações no formato “Compre e Ganhe” entre os dias 4 e 14 de dezembro. A cada R$ 300 em compras realizadas em lojas e quiosques participantes, o consumidor recebe um ingresso para uma das atrações oferecidas pelo shopping.

Compras a partir de R$ 600 garantem dois ingressos, limitados a um par por CPF. São aceitos cupons e notas fiscais emitidos entre 10h do dia 4 e 21h do dia 14 de dezembro.



Já no RioMar Kennedy, a campanha “Natal de Luz em Gramado” ocorre de 2 a 31 de dezembro de 2025. A cada R$ 250 em compras, o cliente recebe um número da sorte para concorrer a uma viagem para Gramado com direito a acompanhante, sem limite de trocas.

Compras realizadas às terças e quartas-feiras garantem números da sorte em dobro. O sorteio será realizado com base na Loteria Federal de 10 de janeiro de 2026, com divulgação prevista para 12 de janeiro.



Para atender ao aumento da demanda no período, os dois empreendimentos adotaram horários especiais de funcionamento. Nos dias 19, 20, 22 e 23 de dezembro, lojas e quiosques funcionam das 9h às 23h. No domingo, 21 de dezembro, o funcionamento das lojas será das 11h às 21h.

Nas vésperas de Natal e Ano Novo, dias 24 e 31 de dezembro, as lojas operam das 9h às 18h. Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, as lojas permanecem fechadas, com funcionamento facultativo das áreas de alimentação e lazer.



Fim de ano deve elevar faturamento e fluxo no Grand Shopping



O Grand Shopping projeta crescimento de 22% no faturamento no período de novembro e dezembro, em comparação com o mesmo intervalo do ano passado. A expectativa é acompanhada por aumento de 18% no fluxo de consumidores, impulsionado pelas compras de Natal e pelas confraternizações típicas do período.



O ticket médio estimado para as compras de fim de ano é de R$ 704,79. Atualmente, o empreendimento opera com taxa de ocupação de 97%, reunindo mais de 110 operações. Ao longo de 2025, o shopping ampliou o mix com a inauguração de 15 novas operações.



Para atender à demanda sazonal, as lojas do empreendimento reforçaram suas equipes com colaboradores temporários, em número 15% superior ao registrado no fim de ano passado.



No funcionamento, o Grand Shopping adotou horários especiais nas datas comemorativas. Na véspera de Natal, 24 de dezembro, lojas e quiosques funcionam das 10h às 18h, assim como as operações de alimentação e lazer. No dia 25 de dezembro, as lojas permanecem fechadas, com funcionamento facultativo da alimentação e do lazer, das 11h às 22h.

Na véspera de Ano-Novo, 31 de dezembro, o funcionamento das lojas e quiosques também será das 10h às 18h, com o mesmo horário para alimentação e lazer. No dia 1º de janeiro, as lojas permanecem fechadas, com abertura facultativa da praça de alimentação e lazer das 11h às 22h.



A programação de fim de ano inclui eventos gratuitos na praça de alimentação, com apresentações musicais, cantata natalina, coral, oficinas infantis e atrações voltadas ao público familiar, além da presença do Papai Noel até o dia 24 de dezembro, com visitação de terça a domingo, das 15h às 21h.



No campo promocional, o shopping realiza a campanha “Natal 2025 – Grand Shopping”. De 1º de dezembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026, a cada R$ 250 em compras nas lojas e quiosques participantes, o consumidor recebe um cupom para concorrer a uma viagem ao Beto Carrero World para até quatro pessoas.

A campanha inclui ainda a distribuição de brindes da Oxford: a partir de R$ 350 em compras, o cliente recebe pratos da coleção natalina, limitados a duas unidades por CPF, enquanto durarem os estoques. Além de uma ambientação temática inédita, com decoração especial instalada nas áreas comuns do shopping.



Fim de ano movimenta vendas e fluxo no North Shopping Fortaleza Crédito: Pablo Nascimento

North Shopping Fortaleza projeta alta de 10% no faturamento no trimestre de fim de ano



O North Shopping Fortaleza projeta crescimento médio de 10% no faturamento no trimestre formado pelos meses de novembro, dezembro e janeiro, em comparação com o mesmo período do ano passado.

A expectativa está associada ao aumento do fluxo de visitantes, à campanha de Natal, às ações da Black Friday e ao movimento típico do início do período de férias.



Para o período, o shopping estima crescimento aproximado de 9% no fluxo de público, considerando datas de maior demanda, como Black Friday, Natal e início das férias escolares. O ticket médio projetado é de R$ 500, com impacto direto das ações promocionais do tipo Compre & Ganhe.



Na operação, o empreendimento registra taxa de ocupação de 97,48%. Ao longo de 2025, o shopping ampliou e reposicionou o mix de lojas, com a abertura de novas operações como Livraria Leitura, Rommanel, Avatim, Solaris, Pereira Móveis, Detran, Chica Fulo e Celularis.



Diferentemente de outros empreendimentos, o North Shopping Fortaleza informou que não haverá contratação de colaboradores temporários para o período de fim de ano.



A programação natalina inclui especiais temáticos, sessões de fotos com o Papai Noel e a realização da ação social Natal Sem Fome. No campo promocional, o shopping realiza a campanha Compre & Ganhe em parceria com a Vult e um sorteio especial em parceria com a Coca-Cola.



Em 2025, o empreendimento lançou o aMais, programa de benefícios da Ancar Ivanhoe que reúne ações de fidelização e gamificação por meio do aplicativo do shopping.

A iniciativa permite o acúmulo de pontos a partir de interações como participação em eventos, registro de notas fiscais e uso de serviços, com troca por prêmios, descontos e experiências.



Para a gerente de Marketing do North Shopping Fortaleza, Jordana Vidal, o período concentra as principais expectativas do varejo. “Entramos no período mais importante do varejo com projeções positivas. Esperamos crescimento de cerca de 9% no fluxo de visitantes e expansão média de 10% no faturamento, impulsionados pelas ativações de Natal e pelo maior engajamento dos consumidores”, afirma.



Além das estratégias comerciais, os shoppings mantêm programação voltada ao público infantil e familiar, com destaque para a presença do Papai Noel ao longo de dezembro Crédito: Aldair Pereira

Com projeção de 35% no fluxo, Shopping Benfica contrata 350 temporários no fim de ano



O Shopping Benfica projeta crescimento de 35% no fluxo de visitantes nos meses de novembro e dezembro, período que concentra as principais datas do varejo de fim de ano. Para o trimestre formado por novembro, dezembro e janeiro, a expectativa é de crescimento de 12% no faturamento em comparação com 2024.



O ticket médio estimado para o período é de R$ 592,75. Para atender ao aumento da demanda, o shopping estima a contratação de cerca de 350 colaboradores temporários.



Em 2025, o empreendimento ampliou e diversificou o mix de lojas, com abertura, expansão e retrofit de operações nos segmentos de alimentação, serviços, lazer e varejo.

Entre as marcas que passaram a integrar ou ampliar presença no shopping estão Chica Fulô, Clínica Estética Dr. Elias Barros, The Beauty Express, Cantinho do Colecionador, La Churras, Wibe Energy, Empório Solara (Lupo), Marlee Vynil, Fun Photo, Sonho de Íris, Fantastic Game, Rapid Print, Santo Xêro, SOS Celular, além de expansões e reformas de operações como Togo, Sandelly, Fortran, McDonald’s, Boticário e Luciana Rangel.

O shopping também prevê inaugurações para janeiro de 2026, como Academia Move, Cheirin Bão, Pizzaria 4 Estylos e Nina Doceria.



Para o período natalino, o Shopping Benfica adotou horários especiais de funcionamento. Nos dias 21 e 23 de dezembro, lojas e quiosques funcionam das 9h às 23h, com alimentação das 10h às 23h. No dia 22, o funcionamento das lojas será das 13h às 21h, e da alimentação, das 11h30 às 22h. Na véspera de Natal, 24 de dezembro, lojas e quiosques operam das 10h às 18h, assim como a praça de alimentação.



Entre as ações promocionais, o shopping realiza uma campanha de Natal no formato Compre e Ganhe. A cada R$ 250 em compras, mediante apresentação das notas fiscais, o cliente recebe um kit exclusivo da Natura, limitado a um por CPF.

A promoção ocorre de 1º a 24 de dezembro de 2025, ou enquanto durarem os estoques, com ponto de troca em frente à loja Ibyte.



A programação especial de Natal inclui oficinas criativas aos sábados e apresentações infantis aos domingos, realizadas no piso térreo do shopping, com acesso gratuito ao público.



De acordo com o gerente geral do Shopping Benfica, Cristian Mota, o desempenho de 2025 reflete investimentos realizados ao longo do ano. “Os resultados alcançados são fruto de ações como melhorias na estrutura, climatização, retrofit de lojas e ampliação do mix, que impactaram a experiência de clientes e lojistas”, afirma.



Del Paseo projeta alta acima de 20% nas vendas no trimestre de fim de ano



O Shopping Del Paseo projeta crescimento superior a 20% no faturamento no trimestre formado por novembro, dezembro e janeiro, em comparação com o mesmo período do ano passado. A expectativa vem acompanhada de aumento acima de 15% no fluxo de visitantes no período.



Para o fim de ano, o shopping trabalha com ticket médio estimado entre R$ 900 e R$ 1.100. A operação encerra 2025 com taxa de ocupação de 96% e a abertura de 14 novas operações ao longo do ano, com reforço nos segmentos de gastronomia, moda e serviços.



Com o aumento da demanda no período, as operações do shopping estimam cerca de 180 contratações temporárias. Entre os dias 15 e 23 de dezembro, o horário de funcionamento será das 10h às 22h. Os horários dos dias 24 e 31 de dezembro, assim como o funcionamento nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, ainda aguardam definição por circular.



A estratégia para o período inclui a campanha “Natal no Del – Um Encanto de Presente”, que prevê ações promocionais vinculadas às compras, cadastro de notas pelo aplicativo do shopping e programação cultural aos fins de semana. A decoração natalina deste ano é licenciada da Turma da Mônica.



Conforme a gerente de Marketing do Shopping Del Paseo, Bruna Braun, o desempenho esperado confirma o comportamento do consumo no período. “Estamos observando crescimento consistente tanto no fluxo de visitantes quanto nas vendas ao longo do fim de ano, impulsionado pela ampliação do mix de operações e pela campanha de Natal”, afirma.



Durante o mês de dezembro, o Giga Mall, em Messejana, mantêm visitação ao Papai Noel em horários definidos, como parte da programação natalina Crédito: Felipe Matos

Giga Mall amplia investimento em Natal e projeta alta de 8% no faturamento



O Giga Mall projeta crescimento de cerca de 8% no faturamento no período entre novembro e janeiro, em comparação com o mesmo intervalo do ano anterior. A expectativa é de aumento no fluxo de público, especialmente nas semanas que antecedem o Natal.



Para o período, o ticket médio estimado varia entre R$ 700 e R$ 900, de acordo com o perfil do empreendimento.



Atualmente, o shopping opera com aproximadamente 60% de taxa de ocupação. Ao longo de 2025, foram abertas 33 novas lojas no Giga Mall, ampliando a oferta de operações no empreendimento.



No funcionamento de fim de ano, o shopping informou que haverá horário reduzido até as 18h em datas estratégicas, sem detalhamento de dias específicos até o momento.



A programação natalina inclui decoração temática e ações pontuais com a presença do Papai Noel.

No campo da comunicação, o investimento na campanha de Natal deste ano cresceu cerca de 42% em relação ao ano anterior, com foco em mídia digital e ativações internas no shopping. As ações incluem promoções sazonais e atividades presenciais voltadas ao público.



A superintendente do Giga Mall, Laura Dantas, informou que o período concentra parte do planejamento comercial do empreendimento. “O fim de ano reúne o aumento do consumo com o planejamento de compras para o novo ano. A expectativa é de crescimento em fluxo e faturamento, além da ampliação das operações”, afirma.

Papai Noel recebe crianças e famílias no Giga Mall, em Messejana Crédito: Felipe Matos

Centro Fashion estima mais de 1 milhão de visitantes no período de fim de ano

O Centro Fashion projeta crescimento de 10% no fluxo de público no período de fim de ano, em comparação com o ano anterior, com expectativa de circulação superior a 1 milhão de pessoas. O empreendimento não divulga dados consolidados de faturamento dos lojistas.

O ticket médio estimado para o período é de R$ 700 por consumidor, com base nos dados de trocas da atual campanha de Natal.

Na operação, o Centro Fashion reúne mais de 4 mil lojas e boxes, consolidando-se como um dos maiores polos comerciais do Estado. O empreendimento adotou horário especial de funcionamento ao longo do mês de dezembro.

Entre os dias 2 e 23, o funcionamento ocorre diariamente das 9h às 19h. Aos domingos de dezembro, o horário é das 9h às 16h.

Nos dias 24 e 31 de dezembro, o funcionamento será das 9h às 18h, com exceção do domingo, 28 de dezembro, quando o shopping opera das 9h às 16h. Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, o empreendimento permanecerá fechado.

O Centro Fashion informou que não possui dados mensurados sobre a contratação de colaboradores temporários, uma vez que a dinâmica de contratação varia entre os lojistas.

A programação de fim de ano inclui a presença do Papai Noel e de personagens natalinos aos sábados do mês de dezembro, além da Carreta da CDL, dentro da programação do Natal de Luz, com apresentações de coral.

No campo promocional, o shopping realiza a campanha “Estilo que transforma seu Natal”. A cada R$ 250 em compras nas lojas e boxes participantes, o consumidor recebe um cupom para concorrer ao sorteio de uma das dez scooters elétricas, distribuídas ao longo do mês de dezembro.

Os comprovantes de compra podem ser somados e trocados mediante apresentação de vale-troca emitido pelo lojista, com cadastro realizado na loja oficial da campanha, localizada no Setor Branco.

Segundo o gerente de Marketing do Centro Fashion, Marcos Venicio, a expectativa é de aumento no movimento típico do período. O executivo está disponível para entrevistas às sextas-feiras, das 9h às 18h.

Fim de ano aquece vendas e fluxo no North Shopping Maracanaú Crédito: Jefferson Souza

North Shopping Maracanaú investe mais de R$ 300 mil na campanha de Natal e encerra 2025 com 97% de ocupação



O North Shopping Maracanaú encerra 2025 com taxa de ocupação de 97% e investimento superior a R$ 300 mil na campanha de Natal. Os recursos são direcionados a ações promocionais, ambientação temática e comunicação integrada para o período de fim de ano.



Ao longo de 2025, o empreendimento recebeu novas operações em diferentes segmentos, ampliando o mix de lojas.

Entre as marcas inauguradas estão Fazendinha, D’Mãe Bolos & Bolos, WePink, Goold, Sandelly, Sonho dos Pés, Couro Fino, Connection Cell, Morana, Pereira Móveis, 4 Estylos e Spoleto, além de outras operações voltadas a serviços e alimentação.



A programação de fim de ano inclui ações como Sons e Sabores, Diversão no Maraca e uma agenda especial de visitação do Papai Noel. No campo promocional, o shopping realiza uma campanha de Natal com sorteio em parceria com a Coca-Cola.



O empreendimento informou que não dispõe de dados consolidados sobre a contratação de colaboradores temporários, uma vez que as admissões são realizadas diretamente pelas lojas.



Para o coordenador de marketing do Maracanaú, o período concentra as principais expectativas do varejo. “Este período é sempre estratégico para o varejo. Com novas operações e uma campanha de Natal estruturada, estamos preparados para atender ao aumento da demanda e ao fluxo típico do fim de ano”, afirma.

Papai Noel participa da programação natalina no Shopping Terrazo, no Eusébio, com sessões de fotos e visitas abertas ao público Crédito: João Paulo/Terrazo Shopping

Terrazo Shopping estima crescimento de vendas e público no Natal



O Terrazo Shopping projeta crescimento aproximado de 25% no faturamento no período de novembro, dezembro e janeiro, em comparação com o ano anterior. A expectativa é acompanhada por aumento de 45% na circulação de pessoas durante as semanas de Natal e Ano-Novo.



Para atender à demanda do período, o empreendimento adotará horários especiais de funcionamento. No sábado que antecede o Natal, as lojas funcionarão das 9h às 22h. Na véspera de Natal, em 24 de dezembro, lojas, quiosques, praça de alimentação e atrações de lazer operam das 10h às 18h.

A academia Greenlife funcionará das 5h às 16h, e o Supermercado Guará, das 7h às 18h. No dia 25 de dezembro, apenas as operações de alimentação e lazer funcionarão de forma facultativa, das 11h às 22h.

O Planet Park confirmou funcionamento das 14h às 22h, enquanto lojas, quiosques, academia e supermercado permanecem fechados.



Crianças visitam o Papai Noel e o Mundo BIta, no Shopping Eusébio, durante as atividades de Natal realizadas em dezembro Crédito: João Paulo/Terrazo Shopping

Na véspera de Ano-Novo, em 31 de dezembro, lojas, quiosques e praça de alimentação funcionam das 10h às 18h, com a Greenlife operando das 5h às 16h e o Guará das 7h às 18h. No dia 1º de janeiro, apenas a praça de alimentação e as operações de lazer funcionam de forma facultativa, das 11h às 22h. O Planet Park confirmou abertura das 14h às 22h.



A programação de fim de ano inclui eventos gratuitos voltados ao público infantil e familiar ao longo do mês de dezembro, com apresentações culturais, recreações temáticas e peças teatrais. Entre as atividades estão encontros com personagens, oficinas infantis, apresentações musicais, celebração religiosa e cantata natalina.



O shopping também mantém agenda fixa com o Papai Noel até o fim de dezembro, com visitas de terça a domingo, das 14h às 20h, na praça em frente à loja Renner, no piso L1. Aos fins de semana, o personagem Bita participa de interações com o público, das 17h às 20h, na Praça de Eventos, acesso B.



A campanha de Natal de 2025 inclui decoração temática inspirada no universo do Mundo Bita, instalada nas áreas comuns do empreendimento.



Outlet Premium Fortaleza adota horário estendido para compras de fim de ano

O Outlet Premium Fortaleza adotou horário especial de funcionamento em dezembro para atender ao aumento da demanda no período de compras de Natal e Ano-Novo. Até o dia 23 de dezembro, o empreendimento passa a funcionar das 9h às 22h, com uma hora a mais em relação ao horário habitual.

Nas vésperas dos feriados, o funcionamento será reduzido. Nos dias 24 e 31 de dezembro, o outlet abrirá das 9h às 16h. Já nos feriados de Natal, em 25 de dezembro, e de Ano-Novo, em 1º de janeiro, o empreendimento permanecerá fechado. Entre os dias 26 e 30 de dezembro, o funcionamento retorna ao horário regular, das 9h às 21h.

Localizado em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, o Outlet Premium reúne lojas de marcas nacionais e internacionais e concentra parte do fluxo de consumidores da Grande Fortaleza durante o período de fim de ano.

