Expansão Itaueira: licença deve ser liberada até a safra de frutas, garante Governo

Foto: Aurelio Alves ￼O Melão Rei é o carro-chefe dos produtos da Itaueira

A Itaueira Agropecuária prepara a ampliação de sua produção de frutas para exportação a partir de sua operação em Morada Nova (a 167 km de Fortaleza). Para que o movimento seja confirmado só falta a liberação do licenciamento ambiental pela Superintendência de Meio Ambiente do Ceará (Semace).

Conforme O POVO apurou junto à Semace, após alguns meses de análise, o processo deu seguimento em dezembro e o órgão ambiental emitiu um termo de referência para que a empresa apresente um estudo de impacto ambiental (EIA/Rima).

Em meio ao andamento do processo, o secretário executivo do Agronegócio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Estado (SDE), Silvio Carlos Ribeiro, destaca que o trâmite é natural do processo e afirmou que espera a conclusão de todas as análises a tempo do período de safra de frutas, em março.

O investimento da Itaueira no Ceará é considerado estratégico. A empresa tem origem cearense e é uma das maiores e mais importantes empresas produtoras e exportadoras de frutas do País, com destaque para o melão e melancia.

Com a implementação total da área disponível, serão 3 mil hectares produtivos. "Essa é a agricultura que a gente quer: nova, de alto valor agregado e que gera emprego em uma região onde antes não havia nada e que foi transformada".

Conforme a colunista do O POVO Beatriz Cavalcante informou em junho, o Estado observa a Itaueira como uma grande âncora - e primeiro grande investimento para fortalecimento da cadeia produtiva - no projeto de dobrar a exportação de frutas do Ceará. Para 2025, a perspectiva é movimentar em torno de 200 contêineres com destino ao Exterior.

Em junho, o Governo do Estado chegou a um acordo para anunciar R$ 153 milhões em investimentos, marcando a volta da empresa ao estado natal após 15 anos de ausência.

Serão R$ 120 milhões da empresa nos próximos cinco anos, sobretudo com plantio de melão e melancia, além de outros R$ 33 milhões do Estado no reforço do sistema de energia elétrica na região de Morada Nova, para permitir a implantação de sistema de irrigação, conforme anúncio em 30 de junho.

Em 2025, no primeiro ano de produção na localidade de São João do Aruaru, em Morada Nova, a Itaueira manteve área produtiva de 1.150 hectares com geração de 1.600 empregos no transpassar das fases de preparação, plantio e colheita. Isso quer dizer que a proporção é de mais de um trabalhador por hectare, ou seja, é intensiva em mão de obra para os padrões do agro.

O grande complexo produtivo inclui estruturas de casas, galpões, maquinário e sistemas de irrigação. Vale frisar que a companhia é tradicional na produção e exportação de melão, melancia, caju e outros produtos, e detentora da marca Rei, com o famoso Melão Rei, aquele da redinha.

Possuem ainda especialidades em frutas frescas: melões das variedades amarelo (Yellow Honey Dew), verde (Pele de Sapo), gália e cantaloupe, mini melancias sem sementes, uvas, pimentões, mel e camarão. Também produzem suco de caju e de melão a granel, em tambores de 190 kg.

Tom Prado, diretor da Itaueira Crédito: DIVULGAÇÃO CNA

Agora, os planos do CEO da empresa, Tom Prado, é crescer a área de produção em breve.

"Estamos na expectativa de crescer em área, só que a gente faz tudo seguindo os procedimentos e uma das etapas que temos de seguir antes de expandir é ter licença ambiental. Já estamos com os projetos na Semace e saindo essas autorizações devemos expandir nos próximos anos".

Sobre mercados compradores dos produtos exportados pela Itaueira, Tom destaca que a produção de frutas, pimentões e sucos da companhia já tem uma série de destinos, como os mercados da Europa, Inglaterra (citada separadamente por ser fora da União Europeia), Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos e Canadá.

Dos produtos já produzidos no Ceará, diz que o feedback dos parceiros tem sido positivo. Segundo Tom, a volta da produção de frutas ao Estado representa uma oportunidade importante de ampliação da oferta do produto no mercado internacional.

Ele lembra que até 2016, a empresa mantinha relacionamento exportador desde 1999 a partir de lavouras cearenses. "A seca nos obrigou a sair do Ceará e ir para a Bahia e o Piauí para conseguirmos atender os clientes do mercado interno. Já os clientes da exportação ficaram sem ser atendidos nesse período."

"Já há dois anos voltamos a exportar, em pequenas quantidades, da Bahia e do Piauí - mesmo sendo mais caro - para que os clientes voltem a ter o contato com fruta, seu padrão e sua qualidade, para avaliarem se eles ainda têm mercado. A sinalização foi positiva e assim que voltamos ao Ceará já fizemos uma programação de contêineres desses clientes. Estão todos satisfeitos e querendo ampliar os volumes", afirma.

Sobre a volta da produção da Itaueira ao Ceará, Tom destaca que a melhoria da infraestrutura hídrica é fator primordial. Ele destaca que o Estado possui solo, energia e clima favoráveis e que agora, com o Açude Castanhão sendo complementado com as águas da Transposição do Rio São Francisco, temos um fator fundamental para o crescimento do agronegócio.

Neste sentido, defende que a quantidade de água transposta do São Francisco ao Ceará seja ampliada, lembrando que a quantidade que chega varia entre 10 e 20 metros cúbicos por segundo (m³/s), enquanto a quantidade despejada do rio no mar ao fim de seu curso chega a 1.000 m³/s.

Veja detalhes do projeto da Itaueira em Morada Nova

Área Plantada: plantio esse ano de 1250 hectares de melão com previsão de 3.000 ha em três anos. Irão plantar 60 hectares/semana. Grande parte da nutrição já é orgânica, bem como a maioria dos defensivos biológicos, fungos e bactérias, benéficos, já são produzidos pela própria Itaueira.

Empregos: O número de pessoas empregadas deverá ser de 1.250 pessoas no pico da colheita em 2025 e no futuro até 3.000 pessoas

Investimento da empresa: R$ 120.000.000, sendo R$ 80.000.000 inicialmente, mais R$ 40.000.000 nos próximos cinco anos

Investimento Governo do Estado (PIE): R$ 33.000.000 (para toda a região de São João do Aruaru). Linha de Transmissão de 69KV: 68,9km

Exportação: O número de contêineres exportados em 2025 deverá ser em torno de 200 unidades de 40’.

Fonte: Itaueira/Governo do Ceará

