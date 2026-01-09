Cerbras e Eneva assinam primeiro contrato do mercado livre de gás no Ceará

Foto: Samuel Setubal/ Especial para O Povo O fornecimento para fábrica começou no início de 2026

A fabricante de porcelanatos e cerâmicas Cerbras assinou contrato com a Eneva para fornecimento de 10,95 milhões de metros cúbicos (m³) de gás natural e passou a ser a primeira empresa do Ceará a aderir ao mercado livre de gás canalizado (on-grid).

A operação foi aprovada em 22 de dezembro de 2025 pela Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) e teve início em 1º de janeiro de 2026.

Os valores da operação não foram revelados. Na prática, a Cerbras optou por uma modalidade de consumo semelhante à que já existe na energia elétrica, no qual a empresa poderá comprar gás natural da fornecedora que melhor atender às suas necessidades, seja de volume seja de preço.

Hoje, além da Eneva, a BTG Pactual Commodities, uma das companhias do Grupo BTG Pactual, também atua no chamado mercado on-grid cearense. Antes, apenas a Companhia de Gás do Ceará (Cegás) prestava o serviço, mas legislação aprovada em 2021 permitiu a entrada de novos investidores.

"A abertura do mercado tende a gerar impactos positivos para a economia, como a atração de novos investimentos, o aumento da competitividade industrial e a possibilidade de redução de custos para grandes consumidores. Para o Estado, o avanço do Mercado Livre de Gás representa um passo importante na modernização do setor energético", destaca nota da Arce ao divulgar a aprovação da operação entre Eneva e Cerbras.

Competitividade

Mariana Mota, vice-presidente industrial da Cerbras, destacou em nota que o contrato "representa um marco estratégico" para a empresa. Com sede em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, a companhia é considerada a maior consumidora de gás natural do Estado.

"A migração para o mercado livre de gás natural amplia nossa competitividade, fortalece a previsibilidade energética e reforça nosso compromisso com eficiência, sustentabilidade e crescimento de longo prazo", afirmou.

Já Marcelo Lopes, diretor-executivo de Marketing, Comercialização e Novos Negócios da Eneva, diz que a oferta do serviço no território cearense "reforça o papel estratégico da companhia na oferta de soluções energéticas completas".

"Viabilizar a migração do primeiro consumidor industrial no Ceará ao ambiente livre de gás representa um avanço importante no fortalecimento da presença da Eneva no mercado, principalmente no Ceará", ressaltou.

Oferta

O gás natural comprado pela Cerbras será fornecido pelo Hub Sergipe, localizado em Barra dos Coqueiros, município da região metropolitana de Aracaju (SE) e operado pela Eneva.

As instalações contam com uma usina de 1,6 gigawatts (GW) de capacidade de geração e uma Unidade Flutuante de Armazenamento e Regaseificação de Gás Natural (FSRU) com capacidade de regaseificação de 21 milhões de m³/dia.

Mas os planos da Eneva para o Ceará ainda envolvem um FSRU em parceria com a Diamante Energia, que adquiriu a térmica Pecém I no ano passado. O planos das empresas é participar do leilão de fornecimento de energia térmica marcado para este ano e assegurar investimentos para a oferta de gás natural das térmicas que as duas companhias possuem no Complexo do Pecém.



