BTG entra no mercado de gás canalizado do Ceará

A Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) aprovou, durante a quarta sessão anual do Conselho Diretor, a primeira empresa privada a atuar como agente comercializador do serviço de gás canalizado no Estado.

Será a BTG Pactual Commodities, que é uma das companhias do Grupo BTG Pactual. A informação é que mais duas empresas já têm interesse em entrar nesse segmento.

A aprovação se deu dentro do contexto do novo marco regulatório do gás e da abertura do mercado cearense.

A decisão sobre a empresa foi unânime do Colegiado da Agência. A análise é que ela atendeu a todos os requisitos legais e regulamentares exigidos, não existindo nenhum impedimento para a concessão da autorização.

Até então, no Estado, os consumidores só podiam comprar o gás natural da Companhia de Gás do Ceará (Cegás). Mas agora os cearenses poderão comprar as moléculas de gás de outros produtores, sendo intermediados por essa nova comercializadora.

Com isso, a expectativa é que haja aumento na oferta de distribuição e na diversidade de fornecedores, o que amplia a competição e reduz custos para a população.

Esse tipo de combustível é utilizado como fonte energética em diversas áreas, como na indústria, no transporte e na climatização de residências, escritórios e comércios.

De acordo com o conselheiro e presidente da Câmara Temática de Energia, Rafael de Paula, a aprovação da nova empresa é o primeiro passo para estimular, ainda mais, a abertura do mercado e a livre concorrência.

"A comercialização livre de gás canalizado é uma tendência em todo o Brasil e, agora, temos nossa primeira comercializadora, além da Cegás, que detém o contrato de concessão. Portanto, a Arce dará todo o apoio para manutenção de um mercado equilibrado e justo para os consumidores, regulando e checando todas as regras que são inerentes a esse serviço", diz.

A entidade reguladora destes serviços é a própria Arce, que informa que tem o dever de "manter o equilíbrio financeiro, elaborar regras que promovam eficácia ao fornecimento de gás e garantir que os contratos sejam seguidos de acordo com o que determina a lei que rege o setor."

Além de analisar a autorização de novos comercializadores e realizar acompanhamento mensal, por meio de um termo de compromisso e do envio de informações técnicas sobre suas atividades, a Arce também fiscalizará as novas empresas que entrarem neste contexto do mercado livre.

Conforme o coordenador de Energia da Agência, Cássio Tersandro, existem solicitações de autorização para mais duas novas comercializadoras, "portanto, a expectativa é que haja uma expansão crescente do mercado."

No País, o mercado de gás natural é regulado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A abertura vem da lei que regulamenta o mercado de gás (nº 14.134/2021).

A redução real da tarifa vai depender dos valores contratados de gás natural e pode variar ao longo dos anos.

A título de exemplo, Tersandro cita que a tarifa que o consumidor do Estado paga (molécula margem bruta) será, para o consumidor livre: Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (Tusd) molécula contratada via comercializador. Sem cravar o percentual cearense, ele se refere a Sergipe, cujo mercado livre está ativo desde 2024, onde o valor da Tusd é 13% inferior ao da margem bruta.

Gás no Pecém

Sobre o gás no Pecém, Max Quintino, presidente do Complexo Industrial, disse ao repórter Samuel Pimentel que está prevista a construção do chamado Píer 0, voltado para a distribuição de gás.

"Sabemos que o setor industrial, assim como todo o Estado, tem uma demanda significativa por gás", disse. Já sobre terminal de gás da Supergasbras, Quintino detalha que eles aguardam manifestação do órgão regulador para iniciar as obras, mas a expectativa é que isso aconteça ainda neste ano.

ZAP no Pinheiro

O Supermercado Pinheiro resolveu reduzir a impressão de papel e faz distribuição de encartes pelo Whatsapp. Segundo balanço da empresa, já teve uma queda de 68% nas impressões.

Mas é preciso estímulo, pois é preciso cadastro para quem quiser receber no aplicativo, acessando o link oficial. Depois escolhe-se a loja e ingressa-se na comunidade exclusiva. Os clientes recebem ofertas, promoções relâmpago e benefícios antecipados.

Escala 6x1

Auditores fiscais do Trabalho realizam evento hoje, em Fortaleza, para debater a escala 6x1. Será na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Ceará, das 8h às 12h, no auditório central, na rua Barão de Aracati, 909.

Sob o título "Fim da escala 6x1: desafios e perspectivas", o encontro reúne auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego, representantes de sindicatos laborais e patronais, profissionais das áreas de contabilidade e recursos humanos, advogados trabalhistas e estudantes para discutir o assunto.

Entre os principais pontos estão a redução da jornada como fator de melhoria na segurança e na saúde ocupacional, além dos possíveis impactos econômicos dessa nova organização do trabalho.

Para participar, é preciso doar 1kg de alimento.

Cimento Apodi em Quixeré

A Cimento Apodi, realiza hoje, às 17h30min, na fábrica em Quixeré (CE), reunião do Comitê Empresa-Comunidade.

O encontro terá o prefeito, Antônio Joaquim Gonçalves, o gerente da fábrica, Ângelo Guiuseppe, a presidente da Associação do Bom Sucesso, Silvia Pinheiro, e colaboradores e moradores.

Na pauta, o fornecimento de água, obras de pavimentação, saúde, projetos sociais, limpeza pública e educação e voluntariado. O Comitê atua desde 2018 e atua também no Pecém.



