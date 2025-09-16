Missão Mulher 2025 reflete sobre saúde, negócios e sociedade

Foto: João Filho Tavares A JORNALISTA Lêda Maria esteve à frente do Missão Mulher 2025

Nesta segunda-feira, 15, o seminário Missão Mulher, realizado pelo O POVO, chegou a sua quinta edição, promovendo reflexões e debates acerca de inteligência social, branding, sexualidade e envelhecimento.

Reunindo um grande público no Hotel Gran Marquise, com mulheres na faixa etária de 18 a 90 anos, o momento criado e liderado pela jornalista e colunista do O POVO Lêda Maria trouxe palestras gratuitas, lançamentos literários e sessões de debate com nomes de destaque nas áreas do evento de 2025.

Acompanhe | Especial Missão Mulher

“A quinta edição do nosso evento chega para mostrar a mulher do Ceará, que é empreendedora, que trabalha, que circula, que é uma mulher participante das mudanças do mundo, e como o seminário vem para colaborar com ela a partir do compartilhamento desse leque de informações e orientações”, detalha a comunicadora.

Afirmando haver um “compromisso com o amanhã”, a autora da coluna “Tudo Azul”, veiculada às segundas, quartas-feiras e sábados no Vida&Arte, reforça que o evento anual concentra os “melhores nomes” sobre os mais variados temas.

Foto: João Filho Tavares Missao Mulher 2025 promoveu debates sobre sexualidade, envelhecimento e inteligência social no Gran Marquise

Na ocasião, a empresária Luana Souto falou de sua experiência profissional e pessoal, argumentando que o Missão Mulher possui esse espaço de ser um impulsionador da mulher que está à frente dos negócios. “Eu acho que todas nós somos protagonistas e esse espaço traz essas mulheres maravilhosas para estar e compartilhar com a gente”.

Participando do evento para compartilhar seu “case de sucesso”, a proprietária do salão de beleza Spetacollare acrescenta: “Acredito que o que nos faz ter e ser esse sucesso é o carinho dessas mulheres e isso foi fundamental e me faz entender que o meu sucesso vem por meio dessas pessoas que aqui estão presentes, além de muitas outras que fazem parte do meu trabalho”.

Ainda no evento, que iniciou às 13 horas, as participantes acompanharam o lançamento do livro infantojuvenil “As Travessuras de Nide e Tito”, publicação da Fundação Demócrito Rocha (FDR), em parceria com o selo editorial Ribeira do Cocó.

A obra homenageia os 80 anos de nascimento de Frei Tito (1945-1974) e foi escrita em conjunto por Nildes Alencar Lima, Jeannette Filomeno Pouchain Ramos e Maria Larissa Nascimento Marques, e possui ilustrações de Samyra de Morais Fernandes. Irmão do frade dominicano cearense, Nildes esteve no Missão Mulher ao lado de Jeannette para o lançamento do livro.

Encerrado ao fim desta noite, as presentes do Missão Mulher são convidadas a adquirir o e-book gratuito “Melhores Dicas de Empreendedorismo”. O livro digital também estará disponível para download no O POVO.com.br em breve.

Com informações de Estela Félix e Sofia Herrero/Especial para O POVO