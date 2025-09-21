Logo O POVO+
Foguetórios de facções: RJ vira trunfo para criminosos
Farol

Foguetórios de facções: RJ vira trunfo para criminosos

Possivelmente, a entrada do TCP em Fortaleza proporcionará aos integrantes da GDE o mesmo que os morros do Rio proporcionam aos membros cearenses do CV
Edição Impressa
Tipo Opinião Por
Queima de fogos havia sido combinada por integrantes da facção Comando Vermelho para celebrar domínio da comunidade do Lagamar (Foto: Reprodução/Redes Sociais)
Foto: Reprodução/Redes Sociais Queima de fogos havia sido combinada por integrantes da facção Comando Vermelho para celebrar domínio da comunidade do Lagamar

A semana que passou entrou para a história da criminalidade no Ceará. Na segunda, com um foguetório, a facção Comando Vermelho (CV) comemorou ter passado a atuar em dois territórios, historicamente, hostis ao grupo, Lagamar e Vicente Pinzón. Foi o apogeu de um processo de expansão da facção no Estado que se dá desde meados de 2020.

A manifestação também foi mostra da decadência da facção cearense Guardiões do Estado (GDE). Não à toa, um dia depois, uma outra queima de fogos marcou a aliança da GDE com o Terceiro Comando Puro (TCP) — que, assim como o CV, é originário do Rio de Janeiro.

Leia mais

Há, inclusive, "salves" apontando que a GDE acabou, tendo sido totalmente incorporada ao TCP. Possivelmente, a entrada do TCP em Fortaleza proporcionará aos integrantes da GDE o mesmo que os morros do Rio proporcionam aos membros cearenses do CV: esconderijos relativamente seguros, visto as verdadeiras fortalezas impenetráveis que são as favelas cariocas; e também acesso aos mesmos canais de drogas e armas que os traficantes de lá têm.

Vale lembrar ainda que foi, muito provavelmente, com o intercâmbio com os criminosos cariocas que faccionados do CV passaram a adotar práticas como a cobrança de "taxas" de comerciantes, prestadores de serviço e casas de jogos de azar. Caso os faccionados de GDE/TCP também disponham desse "santuário", a tendência é a guerra de facções no Ceará piorar, o que demandará uma resposta à altura das já sobrecarregadas polícias do Estado.

Leia mais

 

 

O que você achou desse conteúdo?