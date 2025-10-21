Réveillon 2026: veja a programação completa de shows em Fortaleza

Foto: Caio Meyer / Divulgação ￼SERTANEJO Luan Santana é uma das atrações confirmadas

Nesta segunda-feira, 20, a Prefeitura de Fortaleza anunciou a programação oficial do Réveillon 2026. Um dos eventos mais esperados por fortalezenses e turistas, a festa contará com shows gratuitos de Matuê, Luan Santana, Seu Jorge, Claudia Leitte e outras 16 atrações.

A divulgação da lista completa ocorreu durante coletiva de imprensa, marcada para começar às 16 horas, no histórico prédio do Estoril, na Praia de Iracema.

Na ocasião, também foram anunciadas as apresentações de Xand Avião, Wesley Safadão, Bruno e Marrone e da banda Paralamas do Sucesso.

Neste ano, a festa de Réveillon 2026 acontecerá em dois dias, e não se limitará ao Aterro da Praia de Iracema, contando também com polos estruturados nos bairros Messejana e Conjunto Ceará.

Durante a coletiva, o prefeito Evandro Leitão citou essa descentralização como destaque do evento. "Nós estamos proporcionando que lá no Conjunto Ceará, os moradores desses bairros adjacentes, eles possam ter essa condição de conhecer os seus ídolos, de conhecer as grandes atrações, de também conhecer aqueles que se destacam aqui na nossa capital, aqui no nosso estado".



Na terça-feira, 30 de dezembro, os shows serão divididos nos três bairros, enquanto a grande noite da virada se concentrará na estrutura da Praia de Iracema.

Evandro falou ainda sobre população se sentir parte da festividade. "Na medida que ela recolhe os seus tributos, ela também merece ser vista, ser olhada e ser respeitada", concluiu o prefeito.



Nos polos descentralizados, Xand Avião e Taty Girl estão confirmados em Messejana, enquanto a banda Seu Desejo e o cantor Natanzinho Lima subirão ao palco montado no Conjunto Ceará. As quatro atrações também se apresentarão no Aterro.

Segundo o prefeito, todos os caches dos artistas serão pagos com uma parceria entre a prefeitura e a iniciativa privada. Tentando viabilizar o projeto, as parcerias ainda estão sendo negociadas.



Setfor estima público de 2,5 milhões de pessoas durante os dois dias do Réveillon de Fortaleza 2026

Responsável por organizar a infraestrutura e coordenar a captação de patrocinadores privados, a Secretaria Municipal do Turismo (Setfor) destacou os impactos do evento para a cadeia produtiva do turismo na Cidade.

Segundo projeções divulgadas pela secretária do Turismo de Fortaleza, Denise Carrá, a expectativa é que o Réveillon 2026 reúna um público de 2,5 milhões de pessoas durante os dois dias de evento.

Além disso, estima-se um fluxo turístico de mais de 700 mil visitantes, o que deve levar a rede hoteleira da Capital a atingir 95% de sua capacidade.

"A gente adora receber turista na nossa cidade. Por quê? Movimenta a economia, traz alegria e coloca a gente no cenário nacional e internacional”, destacou Denise

Eduardo Bismarck, secretário do Turismo do Estado, frisou a consolidação da festa na cidade como um dos "melhores do Brasil e maior do Ceará".

"É muito importante esse investimento da Prefeitura de Fortaleza em um Réveillon desse porte, com atrações renomadas que atraem grande público no Brasil inteiro para poder atrair pessoas com todos os gostos", finaliza.



Artistas cearenses ganham destaque no Réveillon 2026

Além do trapper Matuê, que se apresentou na festa da virada de 2025, o Réveillon de Fortaleza 2026 contará com uma forte presença de artistas cearenses entre as atrações confirmadas.

Estão na lista nomes como Xand Avião, Wesley Safadão, Taty Girl, Marcinho Cantor, Waldonys, Marcos Lessa, Nayra Costa, Paulinha Ravett, Vanessa a Cantora e Vicente Nery.

Natanzinho Lima, Gustavo Serpa, Dipas, Transacionais, Gabi Nunes, Paulo José Benevides e Belinho, também foram anunciados, representando as diferentes vertentes da música produzida no Estado.

Réveillon 2026 marca o início das comemorações pelo tricentenário de Fortaleza

Com o tema "Ligada nos 300", em 2026, o evento terá um simbolismo especial, marcando a abertura oficial das comemorações pelos 300 anos de Fortaleza.

"Em 2026, a Cidade completa 300 anos. Essa data é considerada um marco de energia e não apenas um marco no tempo. O Réveillon 2026 é o evento escolhido para iniciar essas comemorações, sendo definido como o ponto de partida da celebrações dos 300 anos da nossa cidade e o começo da celebração dos nossos 300 anos", afirmou o vídeo exibido durante o lançamento.

De acordo com o gestor municipal, Evandro Leitão (PT), ao longo do próximo ano, estão previstos projetos que dialogam com a história e a memória de Fortaleza, com uma agenda de eventos culturais e artísticos que valorizam a identidade da capital.

Confira as atrações do Réveillon de Fortaleza 2026